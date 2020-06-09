ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

9 июня -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

9 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.

10 июня - 15.30

На платформе «Zoom» состоится первая международная онлайн-сессия с участием руководителей и представителей регионов Баренцева сотрудничества. Сессия объединит на своей площадке губернаторов финских Лапландии и Северной Карелии, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Мурманской области и Карелии, шведских Норрботтена и Вестерботтена, модератором дискуссии выступит глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг. Беспрецедентное число участников мероприятия обусловлено серьёзностью и значимостью планируемых тем обсуждения, лейтмотивом которого станет борьба с последствиями пандемии COVID-19.

Какие отрасли экономики оказались самыми уязвимыми перед лицом коронавируса на Севере? Какие меры для перезагрузки экономики потребовались и были приняты в первую очередь? Есть ли будущее у туристической отрасли в Баренцевом регионе? Какова роль волонтерского движения в борьбе с пандемией? Можно ли говорить о некоем унифицированном Баренцевом подходе к реагированию на ситуацию, вызванную коронавирусом? Обладает ли сотрудничество на Севере достаточной прочностью, чтобы устоять перед мировыми угрозами? Станет ли этот глобальный вызов источником новых возможностей?

Все эти вопросы включены в повестку международной онлайн-сессии, за ходом которой можно будет следить в прямой эфире.

11 июня – 16.00-18.00

Заместитель прокурора Мурманской области Игорь Владимирович Швецов проведёт дистанционный прием граждан с использованием программных и технологических решений ООО «Труконф» (система видеоконференцсвязи).

Программное обеспечение является бесплатным и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Для совершения видеозвонка гражданину необходимо: скачать клиентское приложение TrueConf (далее – клиентское приложение) с официального сайта производителя (trueconf.ru) или установить из магазина приложений (GooglePlay, AppStore и пр.); авторизоваться в клиентском приложении; найти в адресной книге клиентского приложения пользователя «prokuraturamo» и совершить видеозвонок в назначенное время; после соединения с должностным лицом прокуратуры необходимо показать паспорт.

Прием граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Запись на дистанционный приём к заместителю прокурора области Швецову И.В. проводит в рабочее время с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00) старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Машьянова Галина Тимофеевна по телефонам: 47-38-08 и 47-38-54.

15 июня - 8 июля

«Маркетинг в социальных сетях» – так называется новый онлайн-курс, который стартует в Заполярье в рамках проекта регионального министерства культуры «КультFAQ». Напомним, «КультFAQ» – это круглогодичная программа занятий, мастер-классов, выступлений ведущих экспертов в сфере культуры. Занятия, посвященные различным аспектам, будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах и открыты для всех желающих.

Онлайн-курс «Маркетинг в социальных сетях» проведёт Виктория Вирта, эксперт в сфере медиа и IT московской Академии Интернет-резерва. Курс включает 11 теоретических и практических занятий, на которых слушателям расскажут о стратегии в СММ, основах контент-маркетинга, значении персонального бренда, рекламных возможностях и аналитике эффективности. Кроме того, лекции будут посвящены взаимодействию с сообществом подписчиков, созданию и продвижению мероприятий в сфере культуры. Организатор курса – Мурманский областной краеведческий музей.

Виктория Вирта – российский журналист, маркетолог и предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов, основатель Академии интернет-резерва, создатель маркет-плейса «Польза». Лауреат премии saas-решений «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 в номинации «Наука и образование».

15 июня в 10.00 - стартует первая лекция. Чтобы присоединиться к курсу, необходимо до 12.00 14 июня зарегистрироваться в специальной форме. Первые 100 зарегистрировавшихся участников получат возможность участвовать в занятиях на платформе «Zoom», остальным будет доступна открытая трансляция на YouTube-канале.