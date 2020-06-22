Кольский район

22 июня - 12.00

Губернатор Андрей Чибис примет участие в мероприятиях Года памяти и славы. В День памяти и скорби в Долине Славы состоятся Всероссийские акции «Свеча памяти», «Сад памяти» и «Красная гвоздика».

Кольский район, мемориальный комплекс «Долина Славы».

ЗАТО г.Североморск

23 июня – 11.00-13.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в июне 2020 года личный прием граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в нижестоящих военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации гарнизонного звена будет осуществляться в формате видеоконференцсвязи.

В указанное время граждане могут прибыть в названные следственные органы и в формате видеоконференцсвязи обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

22 июня - 4.00

Губернатор Мурманской области примет участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».

г.Мурманск, Мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

22 июня - 15.30

Губернатор Мурманской области проведёт координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. В повестке заседания – вопросы обеспечения правопорядка при проведении репетиций и военных парадов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания граждан в период подготовки и проведения общероссийского голосования 1 июля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, IV этаж, ситуационный центр.

22 июня -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

22 июня - 10.00

24 июня - 12.00

26 июня - 10.00

29 июня - 10.00

3 июля - 10.00

6 июля - 10.00

9 июля - 10.00

10 июля - 10.00

Бесплатное обучение маркетинговым коммуникациям и продвижению в социальных сетях проходит в рамках проекта регионального Министерства культуры «КультFAQ». Спикер – Виктория Вирта, эксперт в сфере медиа и IT московской Академии Интернет-резерва, российский журналист, маркетолог и предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов, создатель маркет-плейса «Польза». Лауреат премии saas-решений «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 в номинации «Наука и образование».

Курс продлится до 10 июля. Присоединиться онлайн можно на площадке Мурманского областного краеведческого музея на «Ютубе».

Темы лекций: 17 июня – «Три основные стратегии SMM»; 19 июня – «Контент-маркетинг»; 22 июня – «Комьюнити-маркетинг»; 24 июня – «Персональный бренд работника культуры в соцсетях»; 26 июня – «Рекламные возможности соцсетей»; 29 июня – «Создание и продвижение мероприятий»; 3 июля – «Аналитика соцсетей»; 6 июля – «Практическое занятие по созданию контента»; 9 июля – «Самостоятельная настройка и запуск рекламных кампаний в соцсетях» и 10 июля – «Финальная сессия вопросов и ответов».

Лекции транслируются на платформе «Zoom», остальным будет доступна открытая трансляция на YouTube-канале.

25 июня - 10.00

Состоятся публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2019 по 2039 годы. Публичные слушания проводятся по инициативе главы муниципального образования город Мурманск в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением главы муниципального образования город Мурманск от 09.06.2020 № 69 «О назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2019 по 2039 годы» в форме рассмотрения на заседании Совета депутатов города Мурманска проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности города Мурманска.

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в срок до 23 июня 2020 года по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 75, кабинет 326. Справки по телефону 45-93-96.

г.Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Зал заседаний Совета депутатов г.Мурманска.