г.Кировск

25 июня – 11.00-13.00

Заместитель прокурора области Сергей Швецов в режиме видеоконференцсвязи проведёт приём граждан, прибывших в прокуратуру г. Кировска Мурманской области. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г. Кировска по телефонам: 8 (815-31) 5-48-71 и 8 (815-31) 5-22-08.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 13.

г.Кола

30 июня – 17.00

Руководители Кольского района начинают серию онлайн встреч с жителями. В условиях пандемии личное общение по-прежнему не доступно, но дистанционный формат мероприятий позволяет всегда оставаться на связи. Первую встречу проведёт глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Жители района смогут напрямую задать все вопросы главе администрации.

В подобном формате общение будет проводиться не реже раза в месяц. Следующие встречи с жителями в режиме онлайн состоятся 28 июля, 11 августа и 15 сентября.

Онлайн трансляция будет организована на платформе «Skype». Ссылка для подключения к беседе «Встреча с жителями Кольского района» https://join.skype.com/pi1vonfchXhc

Для жителей у которых имеются проблемы с установкой полноценной версии «Skype» есть возможность использовать веб-версию приложения. Для этого необходимо перейти в своем браузере на страничку https://web.skype.com/ и там авторизоваться, либо пройти простую процедуру регистрации. При этом стоит не забыть предоставить своему браузеру доступ к микрофону и веб-камере.

г.Мурманск

24 июня -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

24 июня - 12.00

26 июня - 10.00

29 июня - 10.00

3 июля - 10.00

6 июля - 10.00

9 июля - 10.00

10 июля - 10.00

Бесплатное обучение маркетинговым коммуникациям и продвижению в социальных сетях проходит в рамках проекта регионального Министерства культуры «КультFAQ». Спикер – Виктория Вирта, эксперт в сфере медиа и IT московской Академии Интернет-резерва, российский журналист, маркетолог и предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов, создатель маркет-плейса «Польза». Лауреат премии saas-решений «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 в номинации «Наука и образование».

Курс продлится до 10 июля. Присоединиться онлайн можно на площадке Мурманского областного краеведческого музея на «Ютубе».

Темы лекций: 24 июня – «Персональный бренд работника культуры в соцсетях»; 26 июня – «Рекламные возможности соцсетей»; 29 июня – «Создание и продвижение мероприятий»; 3 июля – «Аналитика соцсетей»; 6 июля – «Практическое занятие по созданию контента»; 9 июля – «Самостоятельная настройка и запуск рекламных кампаний в соцсетях» и 10 июля – «Финальная сессия вопросов и ответов».

Лекции транслируются на платформе «Zoom», остальным будет доступна открытая трансляция на YouTube-канале.

25 июня - 10.00

Пресс-конференция о готовности к наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В мероприятии примут участие члены Общественной палаты Мурманской области, представители региональных отделений политических партий и общественных организаций. Участники пресс-конференции подведут итоги заявочной кампании, обсудят вопросы готовности к наблюдению.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб.111.

25 июня - 10.00

Состоятся публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2019 по 2039 годы. Публичные слушания проводятся по инициативе главы муниципального образования город Мурманск в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением главы муниципального образования город Мурманск от 09.06.2020 № 69 «О назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2019 по 2039 годы» в форме рассмотрения на заседании Совета депутатов города Мурманска проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности города Мурманска.

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в срок до 23 июня 2020 года по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 75, кабинет 326. Справки по телефону 45-93-96.

г.Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Зал заседаний Совета депутатов г.Мурманска.

26 июня - 13.00

Торжественная церемония награждения участников онлайн-акций, посвященных празднованию Дня России: «С чего начинается Родина», «МояСемья_МояРоссия», «РовесникДекларации». Организаторы конкурса: Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества совместно с Домом Дружбы Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, площадка у здания.