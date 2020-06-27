пгт.Печенга

7 июля – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Апатиты

29 июня – 10.00-12.00

Прокуратурой города Апатиты будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения социальных прав граждан, трудового законодательства Российской Федерации в сфере оплаты труда.

На звонки и вопросы по телефону 8 (815 55) 6-25-49 в указанный день и время отвечают старший помощник прокурора города Апатиты Пучкова Анна Юрьевна, помощник прокурора города Апатиты Карпухина Алина Игоревна.

г.Кола

30 июня – 17.00

Руководители Кольского района начинают серию онлайн встреч с жителями. В условиях пандемии личное общение по-прежнему не доступно, но дистанционный формат мероприятий позволяет всегда оставаться на связи. Первую встречу проведёт глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Жители района смогут напрямую задать все вопросы главе администрации.

В подобном формате общение будет проводиться не реже раза в месяц. Следующие встречи с жителями в режиме онлайн состоятся 28 июля, 11 августа и 15 сентября.

Онлайн трансляция будет организована на платформе «Skype». Ссылка для подключения к беседе «Встреча с жителями Кольского района» https://join.skype.com/pi1vonfchXhc

Для жителей у которых имеются проблемы с установкой полноценной версии «Skype» есть возможность использовать веб-версию приложения. Для этого необходимо перейти в своем браузере на страничку https://web.skype.com/ и там авторизоваться, либо пройти простую процедуру регистрации. При этом стоит не забыть предоставить своему браузеру доступ к микрофону и веб-камере.

г.Мурманск

27 июня -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

29 июня - 10.00

3 июля - 10.00

6 июля - 10.00

9 июля - 10.00

10 июля - 10.00

Бесплатное обучение маркетинговым коммуникациям и продвижению в социальных сетях проходит в рамках проекта регионального Министерства культуры «КультFAQ». Спикер – Виктория Вирта, эксперт в сфере медиа и IT московской Академии Интернет-резерва, российский журналист, маркетолог и предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов, создатель маркет-плейса «Польза». Лауреат премии saas-решений «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 в номинации «Наука и образование».

Курс продлится до 10 июля. Присоединиться онлайн можно на площадке Мурманского областного краеведческого музея на «Ютубе».

Темы лекций: 24 июня – «Персональный бренд работника культуры в соцсетях»; 26 июня – «Рекламные возможности соцсетей»; 29 июня – «Создание и продвижение мероприятий»; 3 июля – «Аналитика соцсетей»; 6 июля – «Практическое занятие по созданию контента»; 9 июля – «Самостоятельная настройка и запуск рекламных кампаний в соцсетях» и 10 июля – «Финальная сессия вопросов и ответов».

Лекции транслируются на платформе «Zoom», остальным будет доступна открытая трансляция на YouTube-канале.

29 июня – 10.00-12.00

Прокуратурой Первомайского административного округа будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, противодействия коррупции.

Разъяснения положений действующего законодательства по указанным вопросам будет осуществляться помощником прокурора округа Бойковым Дмитрием Вячеславовичем по телефону 52-78-24.

29 июня - 11.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О цифровизации экономических и социальных сфер в рамках реализации проекта «Умный регион» Плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области «На Севере - жить. 2030» (докладчик Пархоменко Иван Александрович - министр цифрового развития Мурманской области). 2. Об организации летнего отдыха и оздоровления детей Мурманской области в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (докладчик Головина Анна Германовна - министр образования и науки Мурманской области). 3. О распределении дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (докладчик Дягилева Елена Васильевна - заместитель губернатора Мурманской области).

4. О программе социально-экономического развития города Полярные Зори с подведомственной территорией (докладчик Пухов Максим Олегович - глава города Полярные Зори с подведомственной территорией).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

29 июня - 15.00-16.00

На площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится дистанционный приём граждан по личным вопросам члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Татьяны Алексеевны Кусайко.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88.

14 июля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.