пгт.Печенга

7 июля – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Печенга. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

г.Кировск

20-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.

ЗАТО г.Североморск

4 июля – 11.00

В каменном городке Североморска пройдёт субботник. Убирать территорию будут представители депутатского корпуса, волонтёры и другие активисты флотской столицы. Приглашаются все желающие.

ЗАТО г.Североморск, Каменный городок.

г.Мурманск

1 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

2 июля – 11.00

На базе регионального исполкома ОНФ состоится мероприятие, посвященное дальнейшему развитию акции «Мы вместе. Россия». В нём примут участие: руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, министр социального развития региона Сергей Мякишев, представители общественных организаций.

ОНФ является одним из организаторов проекта «Мы вместе», который появился как инициатива по доставке продуктов и лекарств пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции. Акция быстро переросла в движение взаимопомощи. Общероссийский народный фронт выступает за сохранение движения помощи тем, кто в ней нуждается. Придать ему новый вектор, предложить форматы в развитии акции по оказанию безвозмездной адресной помощи. Для этого в 10 регионах России с 1 июля 2020 года стартует пилотный проект акции «Мы вместе. Россия».

г.Мурманск, проезд Флотский, 3 (со стороны ул. Володарского).

3 июля - 10.00

6 июля - 10.00

9 июля - 10.00

10 июля - 10.00

Бесплатное обучение маркетинговым коммуникациям и продвижению в социальных сетях проходит в рамках проекта регионального Министерства культуры «КультFAQ». Спикер – Виктория Вирта, эксперт в сфере медиа и IT московской Академии Интернет-резерва, российский журналист, маркетолог и предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов, создатель маркет-плейса «Польза». Лауреат премии saas-решений «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 в номинации «Наука и образование».

Курс продлится до 10 июля. Присоединиться онлайн можно на площадке Мурманского областного краеведческого музея на «Ютубе».

Темы лекций: 24 июня – «Персональный бренд работника культуры в соцсетях»; 26 июня – «Рекламные возможности соцсетей»; 29 июня – «Создание и продвижение мероприятий»; 3 июля – «Аналитика соцсетей»; 6 июля – «Практическое занятие по созданию контента»; 9 июля – «Самостоятельная настройка и запуск рекламных кампаний в соцсетях» и 10 июля – «Финальная сессия вопросов и ответов».

Лекции транслируются на платформе «Zoom», остальным будет доступна открытая трансляция на YouTube-канале.

8 и 9 июля - 9.00-12.00 и 14.00-16.00

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области проведёт «горячую линию» по предоставлению платных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации права. Специалисты разъяснят северянам о стоимости и порядке индивидуальной консультации в сфере недвижимости, предварительной проверки документов, выездного обслуживания, оформления и получения электронной подписи на базе Удостоверяющего центра, подготовки проектов договоров для совершения сделок с недвижимостью (договоры купли-продажи, дарения, аренды) и т.д.

Звонки принимаются по телефону 8 (8152) 40-30-08.

14 июля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.