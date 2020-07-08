г.Кировск

20-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.

г.Мурманск

8 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

8 и 9 июля - 9.00-12.00 и 14.00-16.00

Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области проведёт «горячую линию» по предоставлению платных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации права. Специалисты разъяснят северянам о стоимости и порядке индивидуальной консультации в сфере недвижимости, предварительной проверки документов, выездного обслуживания, оформления и получения электронной подписи на базе Удостоверяющего центра, подготовки проектов договоров для совершения сделок с недвижимостью (договоры купли-продажи, дарения, аренды) и т.д.

Звонки принимаются по телефону 8 (8152) 40-30-08.

8 июля - 14.10

Губернатор посетит завод малой мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб ООО «Парк». В течение трёх лет ООО «Парк» реализует инвестиционный проект по строительству на западном берегу Кольского залива двух заводов малой мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб производительностью не менее 8 тонн готовой продукции в сутки в рамках «инвестиционных» квот на вылов трески и пикши. Объём капитальных инвестиций по проекту оценивается в 118,2 млн рублей. В настоящее время уже действует один завод, завершается строительство еще одной фабрики. Для выхода заводов на производственную мощность ООО «Парк» планируется создание 88 новых рабочих мест.

Поскольку инвестпроект направлен на решение задач по развитию рыбохозяйственного комплекса региона, правительством Мурманской области принято решение о предоставлении организации государственной поддержки инвестиционной деятельности в формах преференции по уплате налога на прибыль и льготы по налогу на имущество организаций. Дополнительные доходы консолидированного бюджета Мурманской области за 10 лет реализации проекта (2020-2029) оцениваются в 315 млн рублей.

г.Мурманск, ул. Три Ручья, 39.

8 июля -15.00

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин проконтролирует ход работ на объекте реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманске. В рабочей поездке также примут участие представители городского заказчика и подрядной организации.

г.Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского.

8 июля - 17.00

В День семьи, любви и верности губернатор Андрей Чибис проведёт онлайн-встречу с супружескими парами Мурманской области, прожившими вместе 40 и более лет, представленными к награждению медалью «За любовь и верность».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

9 июля - 10.00

10 июля - 10.00

Бесплатное обучение маркетинговым коммуникациям и продвижению в социальных сетях проходит в рамках проекта регионального Министерства культуры «КультFAQ». Спикер – Виктория Вирта, эксперт в сфере медиа и IT московской Академии Интернет-резерва, российский журналист, маркетолог и предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов, создатель маркет-плейса «Польза». Лауреат премии saas-решений «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 в номинации «Наука и образование».

Курс продлится до 10 июля. Присоединиться онлайн можно на площадке Мурманского областного краеведческого музея на «Ютубе».

Темы лекций: 24 июня – «Персональный бренд работника культуры в соцсетях»; 26 июня – «Рекламные возможности соцсетей»; 29 июня – «Создание и продвижение мероприятий»; 3 июля – «Аналитика соцсетей»; 6 июля – «Практическое занятие по созданию контента»; 9 июля – «Самостоятельная настройка и запуск рекламных кампаний в соцсетях» и 10 июля – «Финальная сессия вопросов и ответов».

Лекции транслируются на платформе «Zoom», остальным будет доступна открытая трансляция на YouTube-канале.

9 июля – 10.30

Специалисты УФНС России по Мурманской области проведут вебинар для налогоплательщиков, на котором расскажут о введенном на территории региона с 1 июля 2020 года специальном налоговом режиме для самозанятых граждан – налоге на профессиональный доход. Главный спикер мероприятия – заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Наталья Пыженкова.

В программе вебинара: порядок регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход; обзор видов деятельности, подпадающих под новый налоговый режим; налоговые ставки для самозанятых и добровольные дополнительные платежи; условия и ограничения применения специального налогового режима; мобильное приложение «Мой налог»; порядок и сроки уплаты налога на профессиональный доход.

В ходе вебинара также будут даны ответы на вопросы участников мероприятия. Свои вопросы северяне могут прислать заранее на адрес электронной почты: public.r5100@nalog.ru.

Необходима предварительная регистрация: https://events.webinar.ru/16759691/5540153.

14 июля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.