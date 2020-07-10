Делу - время
г.Кировск
20-24 июля
МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.
Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.
Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.
ЗАТО г.Североморск
14 июля - 11.00
Администрацией ЗАТО г. Североморск запланирована встреча с представителями МСП для совместного обсуждения инструмента поддержки СМСП в связи с принятием данного закона Мурманской области.
В связи с принятием закона Мурманской области, устанавливающим дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, в части: 1. Запрета продажи алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, общежитиях и в пристроенных помещениях, если вход в них находится со стороны подъезда, детских и спортивных площадок на расстоянии менее
ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет №62.
г.Мурманск
10 июля -14 ноября
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.
Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.
Фестиваль включает два этапа:
1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.
2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.
В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.
Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.
10 июля - 10.00
Бесплатное обучение маркетинговым коммуникациям и продвижению в социальных сетях проходит в рамках проекта регионального Министерства культуры «КультFAQ». Спикер – Виктория Вирта, эксперт в сфере медиа и IT московской Академии Интернет-резерва, российский журналист, маркетолог и предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов, создатель маркет-плейса «Польза». Лауреат премии saas-решений «Облака 2013», номинант Премии Рунета 2016 в номинации «Наука и образование».
Курс продлится до 10 июля. Присоединиться онлайн можно на площадке Мурманского областного краеведческого музея на «Ютубе».
Темы лекций: 24 июня – «Персональный бренд работника культуры в соцсетях»; 26 июня – «Рекламные возможности соцсетей»; 29 июня – «Создание и продвижение мероприятий»; 3 июля – «Аналитика соцсетей»; 6 июля – «Практическое занятие по созданию контента»; 9 июля – «Самостоятельная настройка и запуск рекламных кампаний в соцсетях» и 10 июля – «Финальная сессия вопросов и ответов».
Лекции транслируются на платформе «Zoom», остальным будет доступна открытая трансляция на YouTube-канале.
10 июля - 11.00
В Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится вручение представителям Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения книг, собранных в рамках акции «Читай, страна!»
Активисты Центра поддержки гражданских инициатив и партнерские некоммерческие организации в регионах в рамках оффлайн-этапа акции «Читай, страна!» на протяжении июня организуют сбор книг для передачи в социальные учреждения различной направленности. В акции приняли участие 42 региона. С 1 июня в Мурманской области было более 2500 книг.
В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Юлия Величко.
г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная партии «Единая Россия».
10 июля - 11.30
Губернатор проведёт совещание в формате видеоконференцсвязи с представителями управляющих компаний региона по актуальным вопросам сферы ЖКХ.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.
10 июля - 13.30
В преддверии Дня рыбака губернатор проведёт онлайн-совещание с руководителями предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской области. Участники встречи обсудят работу предприятий в условиях пандемии и вопросы развития отрасли.
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.
12 июля - 19.00
На платформе «Zoom» обсудят вопросы места поэзии в современном литературном процессе, подходы к поэтическому творчеству и объективные изменения, которые могут произойти в ближайшие годы.
Поэты-участники: Мурманск - Алёна Кидун и Анастасия Сорокина; Тюмень - Талиессин Ил-Лиорве и Андрей Волков; Пермь - Яна Полевич. Модератор встречи – неизменный ведущий «Школы критики», писатель, филолог Иван Чернышов.
Трансляция будет доступна на странице «Школы критики» https://vk.com/critics51. Присоединиться к дискуссии можно, зарегистрировавшись в личных сообщениях группы.
14 июля – 11.00-13.00
Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.
15 июля – 18.00
Как получить до 30 млн рублей на развитие бизнес-проекта в Печенгском районе – ответят на семинаре Центра #Вторая школа. Спикер – Ольга Буч, профессор, предприниматель с 2005 года, директор АНО «Центр управления проектами».
Трансляция пройдёт в группе проекта https://vk.com/the2school.
Регистрируйтесь https://vk.cc/awFGNQ, если планируете задавать вопросы и общаться со спикером в формате «Zoom-трансляции».