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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.20 07:30

Делу - время

г.Кировск

20-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.

ЗАТО г.Североморск

14 июля - 11.00

Администрацией ЗАТО г. Североморск запланирована встреча с представителями МСП для совместного обсуждения инструмента поддержки СМСП в связи с принятием данного закона Мурманской области.

В связи с принятием закона Мурманской области, устанавливающим дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, в части: 1. Запрета продажи алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, общежитиях и в пристроенных помещениях, если вход  в них находится со стороны подъезда, детских и спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров. 2. Продажа алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается в магазинах, кафе и закусочных с залом для посетителей площадью:  не менее 30 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью не более 10 000 человек; не менее 40 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью свыше 10 000 человек, но не более 20 000 человек; не менее 50 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью свыше 20 000 человек. 3. Запрета продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи – в розлив в торговых точках площадью менее 65 квадратных метров, если они расположены в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных помещениях.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет №62.

г.Мурманск

11 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

12 июля - 19.00

На платформе «Zoom» обсудят вопросы  места поэзии в современном литературном процессе, подходы к поэтическому творчеству и объективные изменения, которые могут произойти в ближайшие годы.

Поэты-участники: Мурманск - Алёна Кидун и Анастасия Сорокина; Тюмень - Талиессин Ил-Лиорве и Андрей Волков; Пермь - Яна Полевич. Модератор встречи – неизменный ведущий «Школы критики», писатель, филолог Иван Чернышов.

Трансляция будет доступна на странице «Школы критики» https://vk.com/critics51. Присоединиться к дискуссии можно, зарегистрировавшись в личных сообщениях группы.

14 июля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

15 июля – 18.00

Как получить до 30 млн рублей на развитие бизнес-проекта в Печенгском районе – ответят на семинаре Центра #Вторая школа. Спикер – Ольга Буч, профессор, предприниматель с 2005 года, директор АНО «Центр управления проектами».

Трансляция пройдёт в группе проекта https://vk.com/the2school.

Регистрируйтесь  https://vk.cc/awFGNQ, если планируете задавать вопросы и общаться со спикером в формате «Zoom-трансляции».

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