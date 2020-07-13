г.Кировск

20-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.

Терский район

15 июля - 14.00-17.30

Будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о миграции.

Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Терского района Изотовой Дарьей Олеговной по телефону 8 (815 59) 5-03-45.

ЗАТО г.Североморск

14 июля - 11.00

Администрацией ЗАТО г. Североморск запланирована встреча с представителями МСП для совместного обсуждения инструмента поддержки СМСП в связи с принятием данного закона Мурманской области.

В связи с принятием закона Мурманской области, устанавливающим дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, в части: 1. Запрета продажи алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, общежитиях и в пристроенных помещениях, если вход в них находится со стороны подъезда, детских и спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров . 2. Продажа алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается в магазинах, кафе и закусочных с залом для посетителей площадью: не менее 30 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью не более 10 000 человек; не менее 40 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью свыше 10 000 человек, но не более 20 000 человек; не менее 50 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью свыше 20 000 человек. 3. Запрета продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи – в розлив в торговых точках площадью менее 65 квадратных метров, если они расположены в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных помещениях.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет №62.

г.Мурманск

13 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

13 июля - 13.00

Заместитель губернатора Оксана Астахова и министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов вместе с представителями компании «Велобайк» и банка «ВТБ» осмотрят одну из новых велопарковок в Мурманске. Реализованный по инициативе губернатора проект общественного велопроката в регионе станет первой в мире системой велопроката за Полярным кругом.

Жителям Мурманска будут доступны для аренды 100 велосипедов на 10 станциях проката, расположенных в центральной части города. В Мурманске будет эксплуатироваться эргономичная антивандальная модель велосипеда, успешно зарекомендовавшая себя в условиях проката в других городах.

Услуги велопроката полностью автоматизированы. Для аренды велосипеда клиенту будет необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении велопроката и оплатить доступ на сутки, месяц или сезон. Все поездки до 30 минут включены в стоимость доступа. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По её окончании необходимо вернуть велосипед на любую свободную парковочную стойку.

г.Мурманск, просп. Ленина, 63.

14 июля – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.

15 июля – 18.00

Как получить до 30 млн рублей на развитие бизнес-проекта в Печенгском районе – ответят на семинаре Центра #Вторая школа. Спикер – Ольга Буч, профессор, предприниматель с 2005 года, директор АНО «Центр управления проектами».

Трансляция пройдёт в группе проекта https://vk.com/the2school.

Регистрируйтесь https://vk.cc/awFGNQ, если планируете задавать вопросы и общаться со спикером в формате «Zoom-трансляции».