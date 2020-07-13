Делу - время
г.Кировск
20-24 июля
МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.
Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.
Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.
Терский район
15 июля - 14.00-17.30
Будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о миграции.
Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Терского района Изотовой Дарьей Олеговной по телефону 8 (815 59) 5-03-45.
ЗАТО г.Североморск
14 июля - 11.00
Администрацией ЗАТО г. Североморск запланирована встреча с представителями МСП для совместного обсуждения инструмента поддержки СМСП в связи с принятием данного закона Мурманской области.
В связи с принятием закона Мурманской области, устанавливающим дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, в части: 1. Запрета продажи алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, общежитиях и в пристроенных помещениях, если вход в них находится со стороны подъезда, детских и спортивных площадок на расстоянии менее
ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4, кабинет №62.
г.Мурманск
13 июля -14 ноября
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.
Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.
Фестиваль включает два этапа:
1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.
2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.
В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.
Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.
13 июля - 13.00
Заместитель губернатора Оксана Астахова и министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов вместе с представителями компании «Велобайк» и банка «ВТБ» осмотрят одну из новых велопарковок в Мурманске. Реализованный по инициативе губернатора проект общественного велопроката в регионе станет первой в мире системой велопроката за Полярным кругом.
Жителям Мурманска будут доступны для аренды 100 велосипедов на 10 станциях проката, расположенных в центральной части города. В Мурманске будет эксплуатироваться эргономичная антивандальная модель велосипеда, успешно зарекомендовавшая себя в условиях проката в других городах.
Услуги велопроката полностью автоматизированы. Для аренды велосипеда клиенту будет необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении велопроката и оплатить доступ на сутки, месяц или сезон. Все поездки до 30 минут включены в стоимость доступа. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По её окончании необходимо вернуть велосипед на любую свободную парковочную стойку.
г.Мурманск, просп. Ленина, 63.
14 июля – 11.00-13.00
Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.
г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.
15 июля – 18.00
Как получить до 30 млн рублей на развитие бизнес-проекта в Печенгском районе – ответят на семинаре Центра #Вторая школа. Спикер – Ольга Буч, профессор, предприниматель с 2005 года, директор АНО «Центр управления проектами».
Трансляция пройдёт в группе проекта https://vk.com/the2school.
Регистрируйтесь https://vk.cc/awFGNQ, если планируете задавать вопросы и общаться со спикером в формате «Zoom-трансляции».