г.Кировск

20-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.

Терский район

15 июля - 14.00-17.30

Будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства о миграции.

Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Терского района Изотовой Дарьей Олеговной по телефону 8 (815 59) 5-03-45.

Печенгский район

15 июля – 18.00

Состоится онлайн-семинар «Как победить в конкурсе беспроцентных займов и реализовать бизнес-проект в Печенгском районе Мурманской области». Предприниматели могут получить до 30 млн на развитие бизнес-проекта. На семинаре потенциальные участники увидят, как подготовить заявку так, чтобы точно получить займ, узнают подробные условия и сроки участия, а также смогут задать вопрос в прямом эфире. Эксперт семинара - Ольга Буч, профессор, предприниматель с 2005 года, директор АНО «Центр управления проектами». Ольга является одним из основных составителей конкурса. Посмотреть трансляцию можно двумя способами.

Конкурс беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов — одно из ключевых мероприятий концепции социально-экономического развития пгт Никель и Печенгского района. Конкурс направлен на поддержку бизнеса и развитие Печенгского района. Предприниматели получат до 30 млн рублей в форме беспроцентного займа на реализацию проектов.

Оператором конкурса выступает АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». Приём заявок продлится до 15 сентября этого года. Подробнее о конкурсе: https://www.nnstartup.ru/konkurs-besprocentnyh-zajmov

Подключайтесь через «Zoom». Для этого нужно оставить контакты в форме: https://www.nnstartup.ru/online-event За час до встречи будет выслана ссылка для доступа на указанную почту.

Смотрите в прямом эфире на странице оператора конкурса «ВКонтакте» и на YouTube-канале.

г.Заполярный

15 июля

Состоится рабочая поездка губернатора Мурманской области в Заполярный, где запланировано посещение промплощадки АО «Кольская ГМК», в том числе обогатительной фабрики и объектов нового узла отгрузки концентрата.

г.Заполярный, промплощадка АО «Кольская ГМК».

ЗАТО г.Североморск

15 июля - 18.30

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков проведёт встречу с жителями. Онлайн-трансляция будет доступна на личной странице главы муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

Задать интересующий вопрос можно будет как во время встречи, так и прислать его заранее - оставить сообщение на официальном сайте руководителя ЗАТО во вкладке «Вопрос главе».



г.Мурманск

15 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

15 июля - 9.00

Губернатор Мурманской области посетит специализированное судно для добычи краба «Русь», принадлежащее старейшей компании рыбной отрасли Дальнего Востока России «Антей».

г.Мурманск, территория Мурманского морского рыбного порта.

15 июля - 14.30

Выездной рейд представителей Государственной жилищной инспекции Мурманской области в целях осуществления контроля за деятельностью управляющих компаний Мурманска.

г.Мурманск, просп. Кольский, 137, второй подъезд; ул. Героев Рыбачьего, 10 и ул. Хлобыстова, 14/1.

15 июля – 18.00

Как получить до 30 млн рублей на развитие бизнес-проекта в Печенгском районе – ответят на семинаре Центра #Вторая школа. Спикер – Ольга Буч, профессор, предприниматель с 2005 года, директор АНО «Центр управления проектами».

Трансляция пройдёт в группе проекта https://vk.com/the2school.

Регистрируйтесь https://vk.cc/awFGNQ, если планируете задавать вопросы и общаться со спикером в формате «Zoom-трансляции».

16 июля – 12.00

Состоится вручение наборов для творчества представителям региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана». Наборы предоставлены крупной торговой сетью для того, чтобы поддержать особенно нуждающиеся НКО в период распространения новой коронавирусной инфекции. Впоследствии дети вместе с мамами и папами запишут видеоролики, где с помощью этих наборов будут мастерить различные поделки, и выложат их в соцсети.

г.Мурманск, Флотский пр., 3. Исполком ОНФ.