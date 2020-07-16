Морские пехотинцы Северного флота приступили к подготовке ко Дню Военно-морского флота России18 июля будут проводиться взрывные работы в Мурманске - риски для населения отсутствуют
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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.20 07:30

Делу - время

г.Кировск

20-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.

г.Кола

16 июля – 9.30

Запланирована рабочая поездка губернатора в Колу. Он посетит пункт проведения ЕГЭ.

Андрей Чибис проконтролирует качество дорожных работ, проводимых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и ход строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном.

г.Кола, просп. Советский, 41а. Школа № 2 и ул. Андрусенко, 5, парковка возле магазина «Магнит».

г.Мурманск

16 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

16 июля - 9.00

Заместитель губернатора Оксана Астахова проинспектирует реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске. В мероприятии также примут участие министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов и муниципальный заказчик. После осмотра общественной территории предполагается переезд и инспекция дворовых территорий, ремонт которых также проводится в рамках федеральной программы.

На 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте. Также в рамках благоустройства общественных территорий ведется установка детских площадок.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 76/1 и  78/1. Сквер.

16 июля – 12.00

Состоится вручение наборов для творчества представителям региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана». Наборы предоставлены крупной торговой сетью для того, чтобы поддержать особенно нуждающиеся НКО в период распространения новой коронавирусной инфекции. Впоследствии дети вместе с мамами и папами запишут видеоролики, где с помощью этих наборов будут мастерить различные поделки, и выложат их в соцсети.

г.Мурманск, Флотский пр., 3. Исполком ОНФ.

 

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