г.Кировск

20-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» организует военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Написать заявление на зачисление можно по адресу: г.Кировск, просп. Ленина, 5 (с 9.00 до 18.00). Телефон 54-485.

г.Мурманск

18 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

18 июля – 19.00

При поддержке Министерства культуры региона в онлайн-формате состоится второй мурманский поэтический слэм. К участию в творческой битве приглашаются любители поэзии любого возраста. В ходе состязания могут звучать не только заготовленные заранее авторские произведения, возможна также импровизация. При этом произведения не должны противоречить законам Российской Федерации, содержать нецензурную лексику и признаки экстремизма.

Заявки в свободной форме, включающие ФИО участника, его контактные данные и поэтическую подборку из двух-трех произведений, принимались по адресам электронной почты ilgrad@yandex.ru и visota123@mail.ru по 17 июля включительно.

Ведущий и модератор проекта - неоднократный участник и победитель поэтических батлов Алексей Мурашов.

Слэм стартует на платформе «Zoom», которую участникам необходимо установить на свои электронные устройства. Трансляция для зрителей будет организована на YouTube-канале, ссылка появится в группе проекта.

20 июля – 14.00-17.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов при производстве по делам об административных правонарушениях.

На звонки и вопросы северян по телефону (8152) 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.