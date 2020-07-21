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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.20 07:30

Делу - время

г.Кировск

21-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» проводит военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Телефон 54-485.

Ловозерский район

21 июля

Состоится рабочая поездка заместителей губернатора Елены Дягилевой и Оксаны Астаховой в Ловозерский район. Запланирован осмотр выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях, хода благоустройства дворовых территорий, установки детских площадок. В поездке также примет участие министр образования и науки региона Анна Головина.

Ловозерский район.

п.Верхнетуломский

21 июля – 10.15

Состоится рабочая поездка губернатора в Кольский район. Запланировано посещение Туломы и Верхнетуломского. Глава региона? в том числе ознакомится с результатами работ по ремонту образовательных и спортивных объектов, реализации проектов по формированию комфортной городской среды, ходом проведения дорожных работ.

п.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 17. Около теплицы при въезде в посёлок, слева.

г.Мурманск

21 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

22 июля – 9.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.

«Горячую линию» по телефону (88152) 52-55-49 проведёт помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

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