Делу - время
г.Кировск
22-24 июля
МАОДО ЦДТ «Хибины» проводит военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.
Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.
Телефон 54-485.
пгт.Мурмаши
22 июля - 15.30
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин проинспектирует укладку нижнего слоя покрытия на участке трассы Кола-Мурмаши.
На участке трассы Кола – Мурмаши с подъездами ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок будут приведены участки с 5 по
Всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более
пгт.Мурмаши, участок трассы
г.Мурманск
22 июля -14 ноября
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.
Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.
Фестиваль включает два этапа:
1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.
2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.
В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.
Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.
22 июля – 9.00-13.00
Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.
«Горячую линию» по телефону (88152) 52-55-49 проведёт помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.
22 июля - 11.30
Губернатор Мурманской области посетит спортивные объекты Мурманска.
г.Мурманск, ул. Орликовой. Площадка строительства крытого катка с искусственным льдом.
22 июля - 14.30
Выездной рейд Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят установку козырьков над подъездами, ремонт крыши и ограждения, замену сетей в подвале.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 55; ул. Хлобыстова, 14/1 и ул. Радищева, 19.