г.Кировск

22-24 июля

МАОДО ЦДТ «Хибины» проводит военно-патриотическую экспедицию. Группа отправится к озеру Верман, где во время Великой Отечественной войны проходили военные действия.

Условия участия в экспедиции: возраст участников от 13 до 17 лет; прохождение краткосрочной программы начальной туристской подготовки с 6 по 17 июля (36 часов); участие в однодневном походе; наличие страховки; наличие медицинского допуска от педиатра. По результатам прохождения обучения будет сформирована группа участников экспедиции не более 15 человек.

Телефон 54-485.

пгт.Мурмаши

22 июля - 15.30

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин проинспектирует укладку нижнего слоя покрытия на участке трассы Кола-Мурмаши.

На участке трассы Кола – Мурмаши с подъездами ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок будут приведены участки с 5 по 15 километр трассы. Контроль качества производства работ осуществляет региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также областные и муниципальные заказчики на постоянной основе.

Всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 км – на территории Мурманской агломерации. Всего в Мурманске по нацпроекту работы будут проведены на 27 объектах улично-дорожной сети, еще пять отремонтируют в Коле. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

пгт.Мурмаши, участок трассы 12 км , место работы техники

г.Мурманск

22 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта.

22 июля – 9.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.

«Горячую линию» по телефону (88152) 52-55-49 проведёт помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

22 июля - 11.30

Губернатор Мурманской области посетит спортивные объекты Мурманска.

г.Мурманск, ул. Орликовой. Площадка строительства крытого катка с искусственным льдом.

22 июля - 14.30

Выездной рейд Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят установку козырьков над подъездами, ремонт крыши и ограждения, замену сетей в подвале.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 55; ул. Хлобыстова, 14/1 и ул. Радищева, 19.