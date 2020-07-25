г.Гаджиево

4 августа – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., в указанный день необходимо обратиться в названный следственный орган, расположенный по адресу: Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

Кольский район

27 июля – 10.00-13.00

В прокуратуре Кольского района будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения трудового и налогового законодательства.

Задать вопрос на указанную тематику можно будет по телефону 8 (815-53) 3-42-07 помощнику прокурора района Николюк Анастасии Вячеславовне.

ЗАТО г.Североморск

18 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный прием граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Врио руководителя военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Антонов Иван Викторович проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

25 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

25 июля – 15.00

В рамках регионального обучающего проекта «КультFAQ» северян приглашают на творческую онлайн-встречу с известным российским арт-менеджером Дмитрием Мильковым. Участников ждет дискуссия о современном искусстве и мастер-класс по подготовке к конкурсам грантов в сфере культуры.

Дмитрий Мильков – президент Центра развития творческих индустрий Санкт-Петербурга, один из основателей Креативного пространства «Ткачи», арт-директор пространства «ДК Громов», управляющий партнер Музея Набокова, Хармс-фестиваля и Петропавловского джазового фестиваля, автор и ведущий ток-шоу «Миф о культуре», независимый продюсер и арт-менеджер.

В этом году он стал одним из экспертов первого в Мурманской области конкурса грантов для физических лиц на реализацию проектов современного искусства, организованного региональным Министерством культуры.

Спикер расскажет о проектировании и продвижении конкурсных заявок, проанализирует возможные ошибки, поделится опытом получения престижных российских и европейских грантов и экспертной работы. Заявку на участие в конференции и вопросы эксперту можно оставить в сообщениях сообщества «Школа критики». Прямая трансляция также будет доступна в группе «Школы».

Второй конкурс грантов для физических лиц региональное министерство культуры анонсирует в августе. Информация о конкурсах, которые проводятся в настоящее время, доступна на сайте ведомства.

Региональный проект «КультFAQ» – это круглогодичная программа занятий, мастер-классов, выступлений ведущих экспертов в сфере культуры, которые будут проходить в онлайн- и офлайн-формате в Мурманской области. Занятия будут посвящены различным аспектам и открыты для всех желающих. В рамках проекта в июле завершился онлайн-курс «Маркетинг в социальных сетях» для деятелей культуры.

«Школа критики» – проект регионального министерства культуры, Мурманской областной научной библиотеки и творческого объединения «Полярный день», направленный на создание сообщества критиков в сфере заполярной культуры. В рамках проекта проходят встречи с известными критиками и деятелями культуры России, а также обучающие мастер-классы. Присоединиться к «Школe» может любой желающий.

Мероприятие пройдет на онлайн-площадке заполярной «Школы критики» в формате Zoom-конференции.

25 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный прием граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Антоновым И.В. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. В ходе запланированных личных приемов граждане могут обратиться к названным должностным лицам по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.

28 июля – 10.00

Бюро расследований ОНФ проведёт Всероссийский онлайн-форум «Про питание», посвященный вопросам организации школьного питания детей в стране с 1 сентября 2020 года. В мероприятии планируют принять участие представители ФАС России, Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения РФ, Министерства финансов РФ, Роспотребнадзора, а также представители региональных министерств и ведомств, бизнеса и родительской общественности.

Обеспечение бесплатным питанием начальной школы в регионах и их готовность к этому, общественный контроль и контроль со стороны органов власти, возможность изменения ранее заключенных контрактов на организацию питания в связи со вступлением в силу нового федерального закона – лишь часть вопросов, которые будут подняты на мероприятии.

Напомним, что активисты и эксперты проекта Бюро расследований ОНФ с 2017 году работают над вопросом обеспечения качественным питанием детей в школах и детских садах страны. Предложения общественников об усилении контроля, о пересмотре ответственных за питание детей, а также о возможности обеспечения бесплатным питание вошли в перечень поручений президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина.

Спикеры: Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус»; Антон Гетта, координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы; Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России; Владимир Чернигов, президент АНО «Институт отраслевого питания; Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований ОНФ.

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Программа включает общую дискуссию и две тематических секции: для заказчиков и поставщиков и для родителей и общественных контролеров.

Доступ в пресс-центр «Интерфакс» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой запрещён. Принять участие в форуме можно дистанционно при предварительной аккредитации.

Трансляция будет доступна после регистрации на сайте https://ru.surveymonkey.com/r/PROPITANIE

до 10 сентября

Стартовал Всероссийский конкурс по отбору лучших образовательных программ и моделей индивидуальных учебных планов для обучающихся 5-11 классов региональных центров выявления и поддержки одаренных детей «Вектор 2020».

Конкурс проводится в целях совершенствования программно-методического обеспечения работы с одаренными детьми по тематическим направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» и активизации работы региональных центров и образовательных организаций, деятельность которых направлена на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи и профессиональную ориентацию обучающихся.

Заявки на участие в конкурсе направляются до 10 сентября 2020 года на электронный адрес: konkurs_regcentr@mail.ru.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.anoastik.ru или в положении. Контактное лицо: Головин Борис Николаевич, координатор проекта, тел. +7-985-307-8260, электронная почта: konkurs_regcentr@mail.ru.