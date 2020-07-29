пгт.Умба

29 июля – 11.30

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин примет первый в этом году региональный объект, отремонтированный в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в 2020 году на территории региона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более 60 км дорог. Финансирование проекта в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

пгт.Умба, участок трассы Умба-Варзуга. АЗС «Роснефть».

г.Гаджиево

4 августа – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлён личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., в указанный день необходимо обратиться в названный следственный орган, расположенный по адресу: Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

18 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчинённых военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Врио руководителя военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Антонов Иван Викторович проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

29 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

29 июля - 14.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится онлайн-приём граждан в рамках «Недели приёмов» по вопросам защиты потребителей в сфере туристического обслуживания. Тематические приёмы, посвященные вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания будут проходить с 27 по 31 июля. В них принимают участие представители исполнительной власти Мурманской области в сфере туризма, туристических организаций, депутаты Мурманской областной Думы, юристы общественной приемной. В течение недели жители могут обратиться к специалистам за консультацией и оказанием содействия в решении вопросов, связанных с возвратом денежных средств за нереализованные туристические путевки, путевки в детские лагеря, санатории, базы отдыха в период пандемии коронавируса.

В мероприятии примут участие: руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; руководитель Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия Юрий Шадрин; заведующий сектором государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета по туризму Мурманской области Дмитрий Колотов; президент Кольской Ассоциации туристических предприятий «Гольфстрим» Торгово-промышленной палаты Мурманской области Елена Гурылева; начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Илья Андрухин.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

30 июля - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-37 – и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович; (8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Истосова Марина Витальевна.