г.Гаджиево

4 августа – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлён личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., в указанный день необходимо обратиться в названный следственный орган, расположенный по адресу: Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

18 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчинённых военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Врио руководителя военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Антонов Иван Викторович проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

30 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

30 июля - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы; как зарегистрировать право собственности на территории ЗАТО, если у Вас нет постоянной регистрации по месту жительства в ЗАТО, и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-37 – и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович; (8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Истосова Марина Витальевна.

30 июля - 12.00

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко примет участие в передаче девяти автомобилей скорой медицинской помощи, полученных в рамках федеральной поставки в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Автомобили скорой медицинской помощи класса «С» будут использоваться подразделениями Мурманской областной станции скорой медицинской помощи по всей территории региона.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Территория Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

30 июля - 13.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева посетит Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку им. В.П. Махаевой. В ходе рабочей поездки будет, в том числе, представлен проект «БиблиоДВИЖ», предусматривающий создание на базе библиотеки молодежного культурно-досугового центра.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой.