г.Гаджиево

4 августа – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлён личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., в указанный день необходимо обратиться в названный следственный орган, расположенный по адресу: Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

18 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчинённых военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Врио руководителя военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Антонов Иван Викторович проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

31 июля -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

31 июля - 9.15

Pаместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова проинспектирует укладку асфальта на улице Советской в Мурманске. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мероприятии примут участие представители городского заказчика и Мурманской областной Думы.

Всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 км – на территории Мурманской агломерации. В Мурманске по нацпроекту работы будут проведены на 27 объектах улично-дорожной сети, еще пять отремонтируют в Коле. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

г.Мурманск, ул. Советская.

31 июля - 10.00

Представители отделения МФЦ по Первомайскому округу г.Мурманска расскажут о режиме работы центра, оказываемых услугах и мерах, предпринимаемых для организации санитарной безопасности в период пандемии коронавируса.

г.Мурманск, ул.Щербакова, 26. МФЦ.

31 июля - 12.30

Министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов проинспектирует реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске. На 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий; реализация двух проектов победителей Всероссийского конкурса горсреды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.

г.Мурманск, просп. Кольский, район озера Ледовое, АЗС.

Запланирован также переезд на второй объект – дворовую территорию на улице Копытова.

31 июля - 14.00

Губернатор Мурманской области проведёт заседание штаба по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, государственных, региональных и муниципальных программ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

31 июля - 16.30

Губернатор Мурманской области проведёт совещание в режиме видеоконференции по вопросу реализации проекта «ВИТИНО: морской порт и нефтебаза».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

31 июля - 16.30

Волонтёры Мурманской областной общественной организации «Еврейский благотворительный центр «Забота» – «Сияние Хэсэда» сформируют очередную партию гуманитарной помощи для северян, находящихся на самоизоляции. С 17.00 будет организована адресная доставка наборов гуманитарной помощи.

Еврейский благотворительный центр «Забота» – «Сияние Хэсэда» – участник проекта «Дом Дружбы» министерства внутренней политики Мурманской области в период пандемии коронавируса оказывает благотворительную помощь находящимся на вынужденной самоизоляции северянам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам.

г.Мурманск, пер. Водопроводный, 3.