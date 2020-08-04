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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 07:30

Делу - время

г.Гаджиево

4 августа – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлён личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., в указанный день необходимо обратиться в названный следственный орган, расположенный по адресу: Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

пгт.Мурмаши

4 августа - 12.00

В СОШ № 1 состоится общественный контроль обеспечения безопасного пребывания детей в детских оздоровительных лагерях Кольского района в рамках реализации проектов партии «Единая Россия» «Крепкая семья» и «Новая школа». В мероприятии примут участие: руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова;региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа», министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

В летний период в рамках партпроектов «Народный контроль» и «Крепкая семья» в регионе проводится мониторинг организации безопасности детского отдыха. В прошлом году было состоялось порядка 50 рейдов в детские оздоровительные лагеря в различных муниципальных образованиях Мурманской области. В 2020 году летняя оздоровительная кампания в Заполярье стартовала 27 июля, на два месяца позже по сравнению с прошлым. Для организации работы 21 лагеря с дневным пребыванием детей были выбраны восемь муниципальных образований с коэффициентом распространения инфекции ниже 1,0 - Ковдорский, Ловозерский, Терский, Кольский, Кандалакшский районы, а также Мончегорск, Апатиты и Кировск.

До конца августа в рамках реализации партийных проектов «Крепкая семья» и «новая школа» «Единая Россия» проконтролирует вопросы организации летнего отдыха в восьми муниципальных образованиях Мурманской области.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 19. Мурмашинская СОШ № 1.

ЗАТО г.Североморск

18 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчинённых военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Врио руководителя военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Антонов Иван Викторович проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

4 августа -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа: 1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф; 2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

4 августа - 14.30

Выездной рейд Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят обеспечение надлежащего водоснабжения.

г.Мурманск, ул. Маклакова, 28.

4 августа - 17.00

Первый заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области Алексей Николаевич Князькин проводит приём граждан по личным вопросам в режиме аудиосвязи. В дистанционном приёме также примет участие председатель Общественного совета при УФСИН Юрий Юрьевич Мананков.

Приём граждан по личным вопросам руководством УФСИН в дистанционном формате проходит еженедельно по вторникам до официальной отмены ограничений по пандемии.

Обязательная предварительная запись на приём будет осуществляться 3 августа с 10.00 до 17.00 (перерыв 12.00-13.00) по телефону (8152) 404-002.

 

Комментарии

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