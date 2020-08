с.Алакуртти

12 августа - 11.30

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин примет третий отремонтированный региональный объект, работы на котором осуществлялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мероприятии примут участие заместитель главы администрации Кандалакшского района Ирина Просоленко, глава администрации сп. Алакуртти Александр Самарин, представители Гостехнадзора.

Всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 км – на территории Мурманской агломерации. Всего в Мурманске по нацпроекту работы будут проведены на 27 объектах улично-дорожной сети, еще пять - в Коле. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

с.Алакуртти, 46-й километр автодороги к посёлку Зареченск (район перекрестка).

ЗАТО Видяево

12 августа – 11.00

В 20-ю годовщину гибели АПЛ «Курск», губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в памятных мероприятиях в ЗАТО Видяево.

ЗАТО Видяево.

г.Полярный

3 сентября

На базе историко-краеведческого музея Полярного состоится Всероссийская мемориальная акция. «Для нас проведение «Диктанта Победы» - событие важное и ответственное. Мы – единственный музей Мурманской области, на базе которого состоится историческая акция. Поэтому подготовка к его проведению уже началась, - отметила директор музея Валентина Коськина напомнив, что Городской историко-краеведческий музей города Полярного открылся в июле 1999 года в день празднования 100-летнего юбилея Полярного, ныне – города воинской славы. - Музей стал площадкой для проведения «Диктанта Победы» не случайно. Он бережно хранит культурное наследие края, славное прошлое города, тесно связанное с историей Северного флота, ведет работу по сохранению городских достопримечательностей и архитектурных памятников», - отметила директор.

«Планируется, что в проверке своих знаний по истории примут участие военнослужащие Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, юнармейцы и жители ЗАТО Александровск. В ходе проведения диктанта будут соблюдены все санитарно - эпидемиологические требования», - заключила Валентина Коськина.

Напомним, «Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России, которая проходит во всех регионах страны и за рубежом. В 2020 году в Мурманской области она будет проходить на 49 площадках.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».

ЗАТО г.Североморск

12 августа - 18.30

Врио главы ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов проведёт встречу с жителями в дистанционном формате. Онлайн трансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице администрации муниципалитета.

Задать свои вопросы североморцы смогут в режиме реального времени, а также сформулировать их заранее, оставив сообщение на сайте http://www.glava.citysever.ru во вкладке «Вопрос главе».

18 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчинённых военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Врио руководителя военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Антонов Иван Викторович проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Кола

13 августа – 11.00-13.00

В следственном отделе по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан и.о. руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем. Записаться на прим и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Кола, ул. Миронова, 18. Следственный отдел по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

г.Мурманск

12 августа - 15.00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в траурном митинге, посвященном памяти экипажа АПРК К-141 «Курск».

г.Мурманск, мемориал «Морякам, погибшим в мирное время».

12 августа -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

Мурманская область

12 августа

Состоится первая «Бизнес среда» с успешными предпринимателями из разных регионов России. Мероприятие пройдёт при поддержке конкурса беспроцентных займов компании «Норникель». «Бизнес среда – это серия онлайн-встреч с экспертами из торговли, экологии и туризма. Всего планируется четыре мероприятия: первые три будут посвящены специфике ведения бизнеса в направлениях, которые готовы поддержать в рамках конкурса, а на последней участники узнают, как продвигать малый бизнес», – комментирует Андрей Фоменко, директор второй школы, оператора конкурса беспроцентных займов.

Темой первой встречи станет вопрос, можно ли сделать прибыльный проект на Севере. В дискуссии примут участие: Елена Экку – соосновательница крупнейшей в Петербурге сети магазинов настольных игр «GaGa Games»; Максим Горнаев – владелец франшизы гастрономического пространства «Сырный сомелье» в Мурманске; Николай Готко – один из учредителей пяти уютных кофеен и одного винного бара в Петербурге («Больше кофе!», «Кофе на кухне», Prostovino); Елена Бриненко – руководитель имидж-студии «Краски времени» в Калуге.

Все встречи будут проходить в «Zoom» каждую среду. Участие бесплатное, но, чтобы получить доступ, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/QBV9c. Также трансляцию можно будет посмотреть в группе ВКонтакте и на YouTube-канале центра «Вторая школа»: https://vk.com/the2school и https://clck.ru/QBgWe

8 - 24 сентября

Пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

8 сентября - Кандалакшский муниципальный район; Терский муниципальный район;

9 сентября - Городской округ г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

10 сентября - Городской округ г. Кировск с подведомственной территорией; Городской округ г.Апатиты с подведомственной территорией;

11 сентября - Городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией; Городской округ г. Мончегорск с подведомственной территорией;

14 сентября - Ловозерский муниципальный район;

15 сентября - Городской округ Ковдорский район;

16 сентября - Кольский муниципальный район;

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.