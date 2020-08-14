г.Полярные Зори

14 августа - 14.30

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова проинспектирует реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Полярных Зорях. На 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе двух проектов финалистов Всероссийского конкурса) в 10 муниципальных образованиях; реализация 2 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.

г.Полярные Зори, улица Ломоносова, 26.

г.Мончегорск

14 августа - 16.40

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова проинспектирует реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Мончегорске.

г.Мончегорск, благоустройство Ленинградской набережной в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (один из двух победителей в 2019 году).

г.Оленегорск

19 августа – 10.00-13.00

В прокуратуре города Оленегорска будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

Задать вопрос на указанную тематику можно будет помощнику прокурора города Поповой Анастасии Николаевне по телефону 8 (815-52) 5-09-09.

г.Полярный

3 сентября

На базе историко-краеведческого музея Полярного состоится Всероссийская мемориальная акция. «Для нас проведение «Диктанта Победы» - событие важное и ответственное. Мы – единственный музей Мурманской области, на базе которого состоится историческая акция. Поэтому подготовка к его проведению уже началась, - отметила директор музея Валентина Коськина напомнив, что Городской историко-краеведческий музей города Полярного открылся в июле 1999 года в день празднования 100-летнего юбилея Полярного, ныне – города воинской славы. - Музей стал площадкой для проведения «Диктанта Победы» не случайно. Он бережно хранит культурное наследие края, славное прошлое города, тесно связанное с историей Северного флота, ведет работу по сохранению городских достопримечательностей и архитектурных памятников», - отметила директор.

«Планируется, что в проверке своих знаний по истории примут участие военнослужащие Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, юнармейцы и жители ЗАТО Александровск. В ходе проведения диктанта будут соблюдены все санитарно - эпидемиологические требования», - заключила Валентина Коськина.

Напомним, «Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России, которая проходит во всех регионах страны и за рубежом. В 2020 году в Мурманской области она будет проходить на 49 площадках.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».

Кольский район

14 августа - 14.00

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин проинспектирует завершающую стадию ремонта трассы Кола – Серебрянские ГЭС. В мероприятии примет участие министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. Работы на объекте осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодняшний день в регионе уже завершены работы по восьми объектам дорожного нацпроекта. Всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более 60 км дорог, из которых более 19 км – на территории Мурманской агломерации. Всего в Мурманске по нацпроекту работы будут проведены на 27 объектах улично-дорожной сети, еще пять - в Коле. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманской области в 2020 году из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

Кольский район, совхоз «Пригородный» (3-й км Серебрянского шоссе).

ЗАТО г.Североморск

18 августа - 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в августе 2020 года руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчинённых военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Врио руководителя военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Антонов Иван Викторович проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

14 августа - 10.30

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева осмотрит мобильный технопарк «Кванториум», приобретенный в рамках реализации нацпроекта «Образование». В мероприятии также примет участие министр образования и науки региона Анна Головина.

Мобильный технопарк «Кванториум» приобретен в рамках реализации нацпроекта «Образование» в Мурманской облати. Передвижной комплекс оснащён высокотехнологичным оборудованием. С сентября в течение учебного года комплекс будет путешествовать по городам и поселкам Мурманской области, в каждом из которых останавливаться на 12 дней для проведения занятий по промышленному дизайну, информационным технологиям, робототехнике и естественным наукам.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

14 августа -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

Мурманская область

8 - 24 сентября

Пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

8 сентября - Кандалакшский муниципальный район; Терский муниципальный район;

9 сентября - Городской округ г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

10 сентября - Городской округ г. Кировск с подведомственной территорией; Городской округ г.Апатиты с подведомственной территорией;

11 сентября - Городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией; Городской округ г. Мончегорск с подведомственной территорией;

14 сентября - Ловозерский муниципальный район;

15 сентября - Городской округ Ковдорский район;

16 сентября - Кольский муниципальный район;

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

6 октября

В режиме онлайн пройдёт II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.