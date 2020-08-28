Мурманская область

29, 30 августа и 6 сентября – 10.00

Мурманская область присоединилась к ежегодной экологической акции по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий (каслания) оленей вблизи поселений, проводимой в рамках инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Экологическая акция проводится в целях сохранения уникальной природы Арктической зоны, поддержки северного оленеводства, минимизации травм оленей от различного мусора. Главную опасность для животных представляют битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые олени принимают за кормовые добавки.

В этом году акция проходит под девизом «Спасибо за чистую тундру».

Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества приглашает руководителей общественных организаций, предпринимателей, волонтеров-экологов, студентов и просто неравнодушных к вопросам сохранения природы людей принять участие в акции.

Даты и места проведения акции: 29 августа – берег Кольского залива; 30 августа – окрестности н.п. Лопарская Кольского района; 6 сентября – берег реки Воронья Ловозерского района.

Организаторы обеспечивают участников инвентарем, перчатками и мешками для уборки мусора.

О желании стать участником акции необходимо проинформировать в срок до 27 августа по телефону (8152) 411 501 (контактное лицо – специалист Центра народов Севера Корвякова Ольга Викторовна).

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 26. Транспорт к месту проведения акции отправляется в 10.00 от площадки у кинотеатра «Родина».

г.Полярный

3 сентября

На базе историко-краеведческого музея Полярного состоится Всероссийская мемориальная акция. «Для нас проведение «Диктанта Победы» - событие важное и ответственное. Мы – единственный музей Мурманской области, на базе которого состоится историческая акция. Поэтому подготовка к его проведению уже началась, - отметила директор музея Валентина Коськина напомнив, что Городской историко-краеведческий музей города Полярного открылся в июле 1999 года в день празднования 100-летнего юбилея Полярного, ныне – города воинской славы. - Музей стал площадкой для проведения «Диктанта Победы» не случайно. Он бережно хранит культурное наследие края, славное прошлое города, тесно связанное с историей Северного флота, ведет работу по сохранению городских достопримечательностей и архитектурных памятников», - отметила директор.

«Планируется, что в проверке своих знаний по истории примут участие военнослужащие Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, юнармейцы и жители ЗАТО Александровск. В ходе проведения диктанта будут соблюдены все санитарно - эпидемиологические требования», - заключила Валентина Коськина.

Напомним, «Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России, которая проходит во всех регионах страны и за рубежом. В 2020 году в Мурманской области она будет проходить на 49 площадках.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».

пгт. Печенга

22 сентября – 15.00-17.00

Полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, расположенном в пгт. Печенга Мурманской области.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

с.Териберка

28 августа

Губернатор Мурманской области примет участие в торжественной церемонии вручения первых сертификатов соответствия «Гастрономическая карта России», которая состоится в Териберке.

Сертификаты соответствия «Гастрономическая карта России» получат объекты, которые представляли Мурманскую область на всех мероприятиях проекта с 2017 года и стали пилотными площадками для разработки первых меню региональной кухни «Гастрономическая карта России». На мероприятии представят как сертифицированные объекты Мурманской области, так и дорожную карту этапа сертификации, который команда проекта запускает по итогам работы. Введение сертификации предполагает аудит и оценку важных для сферы гастрономического туризма предприятий общественного питания, продуктовых рынков, специализированных фермерских магазинов, фудкортов, фабрик по производству регионального продукта и фермерских хозяйств. Сертифицированные объекты получат электронные QR-коды меню региональной кухни.

с.Териберка.

г.Мурманск

28 августа - 12.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева примет участие в онлайн-открытии арт-резиденции «Никель – Полярный день». В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия с приглашенными художниками: Андрей Птицын – художник-урбанист из Петрозаводска, организатор граффити-фестивалей в родном городе и участник стрит-арт событий в Норвегии, Германии, Финляндии и России; 1999Q – визуальный художник и фильммейкер из Мурманска, использующий в своем творчестве медитативные картинки северной природы и элементы индустриальных пространств; Сергей Костырко – музыкант, математик и медиахудожник родом из приграничного Никеля, долгое время базирующийся в Санкт-Петербурге. Сергей на протяжении нескольких лет исследует звук как ученый и музыкант, в фокусе его научных интересов – создание алгоритмов физического моделирования; Александр Тимофеев – цифровой художник из Москвы, один из основателей студии дизайна fluc28, работающий с AR и VR технологиями. Александр смешивает реальность и виртуальность, примеряя гейм-дизайн к музейным, фестивальным и галерейным проектам; Юрий Шачнев – художник и каллиграф из Мурманска. Вместе с членами Союза художников Мурманской области Юрий разработал ряд проектов по росписи малых городских объектов.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://4ebm.zoom.us/j/91090995180?pwd=ejVqb3c2anIvLzFyQ3NpelZ3c0svUT09 Идентификатор конференции: 910 9099 5180. Код доступа: 742842

28 августа -14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

31 августа - 10.00-13.00

Отдел государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По телефонам «горячей линии» можно задать любые вопросы и получить профессиональную консультацию непосредственно у специалистов Росреестра.

Вас проинформируют: как оформить права на земельные участки, гаражи, квартиры, комнаты, в том числе в электронном виде; как получить сведения о зарегистрированных правах, в том числе по территории Российской Федерации; как узнать о наличии ограничений или арестов на принадлежащее вам имущество и как их прекратить; как получить сведения о кадастровой стоимости объекта; как оформить права на недвижимость в другом регионе (экстерриториальный принцип государственной регистрации); как защитить свою недвижимость; что делать, если утрачены правоустанавливающие документы и др.

Телефоны «горячей линии»: (8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Престинская Елена Геннадьевна; (8152) 44-11-43 – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Истосова Марина Витальевна.

Мурманская область

8-24 сентября

Пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

8 сентября - Кандалакшский муниципальный район; Терский муниципальный район;

9 сентября - Городской округ г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

10 сентября - Городской округ г. Кировск с подведомственной территорией; Городской округ г.Апатиты с подведомственной территорией;

11 сентября - Городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией; Городской округ г. Мончегорск с подведомственной территорией;

14 сентября - Ловозерский муниципальный район;

15 сентября - Городской округ Ковдорский район;

16 сентября - Кольский муниципальный район;

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

15 сентября – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

6 октября

В режиме онлайн пройдет II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.