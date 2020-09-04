пгт. Печенга

22 сентября – 15.00-17.00

Полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, расположенном в пгт. Печенга Мурманской области.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

4 сентября - 14.00

Вице-губернатор Елена Дягилева и министр спорта и молодёжной политики Мурманской области Денис Клебанов примут участие во встрече с руководством и представителями студенческого сообщества Мурманского государственного технического университета. Встреча посвящена поддержке спортивных и творческих инициатив.

г.Мурманск, ул. Спортивная, 13. МГТУ, корпус «В», аудитория 103 В.

4 сентября – 15.00

Состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и автономной некоммерческой организацией по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы». В церемонии примут участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

АНО «Диалог» создана департаментом информационных технологий Москвы в 2019 году. Организация занимается развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций по всей России и является куратором исполнения поручения Президента РФ о создании Центров управления регионом во всех регионах страны.

просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

4 сентября - 17.00

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский примет участие в презентации автобуса российско-японского производства «SIMAZ 2258», который будет передан одному из перевозчиков Мурманской области для тестовой эксплуатации на маршрутах регулярных перевозок.

г.Мурманск, ул. Транспортная, 12. ПАО «Мурманскавтотранс».

4 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

5 сентября – 11.00

В Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд». В рамках данного мероприятия жители областного центра могут осуществить посадку саженцев деревьев и кустарников в скверах, парках города. Администрацией города Мурманска будет организовано предоставление саженцев деревьев и кустарника, а также выдача инвентаря для посадки на территории следующих скверов: - сквер на площади Пять Углов; сквер около памятника С.М. Кирову; сквер на улице Ленинградской; сквер в районе здания № 14/2 по проспекту Кирова (казначейство); сквер в районе здания № 37 по проспекту Ленина; сквер в районе улицы Алексея Хлобыстова; сквер у памятника «Ждущая»; сквер в районе дома № 29а по улице Туристов; сквер в районе дома № 31 по улице Шабалина; сквер у театра Северного флота; сквер в районе улицы Марата; сквер в районе пересечения проспекта Кольский и улицы Зои Космодемьянской; сквер на южном въезде в город Мурманск (район стелы).

Администрация приглашает жителей и гостей города Мурманска принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд».

7-11 сентября

В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева пройдёт неделя приёмов граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. В приёмах примут участие сенаторы, депутаты Мурманской областной Думы, Совета депутатов г. Мурманска, представители Министерства здравоохранения Мурманской области, Росздравнадзора, регионального отделения Фонда социального страхования РФ и другие специалисты.

График приёмов:

7 сентября – 10.00-11.00 - Анискова Инга Владимировна - первый заместитель Министра здравоохранения Мурманской области;

7 сентября – 14.00-15.00 - Пономарев Роман Сергеевич - депутат Мурманской областной Думы, заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья областной Думы;

7 сентября – 15.00-17.00 - Кусайко Татьяна Алексеевна - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

8 сентября – 10.00-12.00 - Соргина Галина Васильевна - начальник отдела надзора и контроля в сфере здравоохранения территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области;

9 сентября – 10.00-13.00 - Шмойлова Галина Ивановна - управляющий Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

11 сентября – 14.00-16.00 - Матвеева Ирина Геннадьевна - депутат Совета депутатов г. Мурманска.

Записаться на приёмы специалистов по вопросам здравоохранения, социального страхования можно по тел. 8(8152) 69-33-00.

Мурманская область

8-24 сентября

Пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

8 сентября - Кандалакшский муниципальный район; Терский муниципальный район;

9 сентября - Городской округ г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

10 сентября - Городской округ г. Кировск с подведомственной территорией; Городской округ г.Апатиты с подведомственной территорией;

11 сентября - Городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией; Городской округ г. Мончегорск с подведомственной территорией;

14 сентября - Ловозерский муниципальный район;

15 сентября - Городской округ Ковдорский район;

16 сентября - Кольский муниципальный район;

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

15 сентября – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

6 октября

В режиме онлайн пройдет II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.

6 сентября – 10.00

Мурманская область присоединилась к ежегодной экологической акции по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий (каслания) оленей вблизи поселений, проводимой в рамках инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Экологическая акция проводится в целях сохранения уникальной природы Арктической зоны, поддержки северного оленеводства, минимизации травм оленей от различного мусора. Главную опасность для животных представляют битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые олени принимают за кормовые добавки.

В этом году акция проходит под девизом «Спасибо за чистую тундру».

Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества приглашает руководителей общественных организаций, предпринимателей, волонтеров-экологов, студентов и просто неравнодушных к вопросам сохранения природы людей принять участие в акции.

Даты и места проведения акции: 6 сентября – берег реки Воронья Ловозерского района.

Организаторы обеспечивают участников инвентарем, перчатками и мешками для уборки мусора.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 26. Транспорт к месту проведения акции отправляется в 10.00 от площадки у кинотеатра «Родина».