пгт. Печенга

22 сентября – 15.00-17.00

Полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, расположенном в пгт. Печенга Мурманской области.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Кола

15 сентября - 9.30

Состоится общественный мониторинг хода строительства плавательного бассейна в рамках партийного проекта «Детский спорт» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта».

Возведение спортивного объекта стало возможно благодаря поддержке со стороны секретаря Генсовета «Единой России», зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака и секретаря Мурманского регионального отделения партии, губернатора Андрея Чибиса. Общая стоимость работ — 257 миллионов рублей. Сдача объекта площадью 1781 кв. метр запланирована на конец декабря 2020 года. В бассейне будет две чаши: взрослая на 25 метров с пятью плавательными дорожками и детская.

В мероприятии примут участие: председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой; председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова; глава администрации Кольского района, Александр Лихолат; председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт», директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района Валерий Маган; представители подрядной организации.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3.

г.Мурманск

15 сентября - 14.00

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова проведёт заседание координационного совета по социально-экономическому развитию Мурманска.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

15 сентября – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. Граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

15 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

17 сентября – 16.00

Состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Октябрьского округа. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никора и на официальной странице администрации города Мурманска в социальных сетях.

Вопросы можно направить заранее, оставив сообщение в группе администрации города Мурманска или в комментариях под постом на официальной странице Евгения Никоры.

Мурманская область

15-24 сентября

Пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

15 сентября - Городской округ Ковдорский район;

16 сентября - Кольский муниципальный район;

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

17 сентября - 9.00-12.00

Прокурором Мурманской области Щербаковым Василием Анатольевичем в приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области будет проведён приём граждан. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительную запись на приём осуществляют сотрудники приёмной Президента РФ в Мурманской области. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приёме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

6 октября

В режиме онлайн пройдет II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.