пгт. Печенга

22 сентября – 15.00-17.00

Полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, расположенном в пгт. Печенга Мурманской области.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Мурмаши

16 сентября - 10.30

Состоится мониторинг наличия и качества бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Мониторинг проводится в рамках реализации проекта «Единой России» «Народный контроль». С 1 сентября помимо двухразового питания обучающихся льготных категорий с первого по одиннадцатый классы, бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечиваются все ученики начальной школы Мурманской области.

На организацию питания школьников из областного бюджета в 2020 году выделено 581,9 млн рублей. За счет поддержки из регионального бюджета с 1 сентября обеспечено питанием 47,1 тысячи человек, из которых 22,2 тысячи человек – это льготные категории обучающихся, которые получают двухразовое горячее питание.

По предложению секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора области Андрея Чибиса в регионе организована WhatsApp-приёмная, куда родители школьников могут обратиться с проблемами, замечаниями и предложениями, связанными с обеспечением горячим питанием. Местные отделения в соответствии с поручением секретаря генерального совета партии Андрея Турчака активно подключились к федеральному мониторингу организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов.

В мероприятии примут участие: и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина; региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова; глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

пгт.Мурмаши, ул. Советская, 18. Мурмашинская СОШ № 1.

г.Мурманск

16 сентября - 14.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева проконтролирует организацию питания в прогимназии № 61 города Мурманска. В мероприятии также примет участие Василий Андрианов, председатель комитета по образованию Администрации города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Туристов, 34а.

16 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

17 сентября - 9.00-12.00

Прокурором Мурманской области Щербаковым Василием Анатольевичем в приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области будет проведён приём граждан. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительную запись на приём осуществляют сотрудники приёмной Президента РФ в Мурманской области. В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приёме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

17 сентября – 16.00

Состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Октябрьского округа. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никора и на официальной странице администрации города Мурманска в социальных сетях.

Вопросы можно направить заранее, оставив сообщение в группе администрации города Мурманска или в комментариях под постом на официальной странице Евгения Никоры.

Мурманская область

16-24 сентября

Пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

16 сентября - Кольский муниципальный район;

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

17 сентября - 9.00-12.00

Прокурором Мурманской области Щербаковым Василием Анатольевичем в приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области будет проведён приём граждан. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительную запись на приём осуществляют сотрудники приёмной Президента РФ в Мурманской области. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приёме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

6 октября

В режиме онлайн пройдет II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.