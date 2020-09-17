пгт. Печенга

22 сентября – 15.00-17.00

Полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, расположенном в пгт. Печенга Мурманской области.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Мурмаши

г.Мурманск

17 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

17 сентября - 9.00-12.00

Прокурором Мурманской области Щербаковым Василием Анатольевичем в приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области будет проведён приём граждан. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительную запись на приём осуществляют сотрудники приёмной Президента РФ в Мурманской области. В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приёме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

17 сентября - 11.00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в форуме «День Арктического инвестора». В формате ВКС в мероприятии примет участие заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

День Арктического инвестора – форум, организованный правительством Мурманской области совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В рамках мероприятия заместитель губернатора Ольга Кузнецова расскажет о преференциях, предусмотренных для резидентов Арктической зоны Российской Федерации, и механизме их получения. О региональных мерах поддержки расскажет заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», 2-й этаж, зал «Море».

17 сентября - 12.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева посетит Мурманский центр социальной помощи семье и детям. Также планируется визит в Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В мероприятии примет участие министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

г.Мурманск, ул. Старостина, 91 и 103.

17 сентября – 16.00

Состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Октябрьского округа. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никора и на официальной странице администрации города Мурманска в социальных сетях.

Вопросы можно направить заранее, оставив сообщение в группе администрации города Мурманска или в комментариях под постом на официальной странице Евгения Никоры.

17 сентября

В Мурманске состоится День арктического инвестора. Форум организован правительством Мурманской области совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Меры государственной поддержки, которыми могут воспользоваться резиденты Арктической зоны Российской Федерации, можно назвать беспрецедентными. Например, существенное снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли, обнуление ставки налогов на имущество на первые пять лет и на землю на три года, возмещение большей части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

24 инвестора из Мурманской области уже подали заявки на получение статуса резидента на едином инвестиционном портале Арктической зоны России – в этом плане регион занимает лидирующую позицию.

«На форуме мы подробно расскажем о преференциях, как их получить. Предприниматели, которые уже оформили заявку, тоже выступят с докладом. Главная цель – показать, что это действительно рабочий механизм и, что особенно важно, не только для крупного бизнеса. Мы ориентированы на малое и среднее предпринимательство и надеемся, что после мероприятия заявок станет еще больше», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Трансляция мероприятия будет организована на официальных страницах правительства Мурманской области в социальных сетях. Зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн на канале «YouTube».

25 сентября

В Мурманске на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится IV Всероссийский День приёма родителей дошкольников. Акция организована в рамках реализации проекта «Единой России» «Новая школа». Её цель - выявление общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

На вопросы заявителей в очной и дистанционной форме ответят представители регионального министерства образования и науки, депутаты Мурманской областной Думы, председатель Совета регионального отделения Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России».

Кроме того, в этот же день на площадке общественной приёмной состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Его проведут представители регионального отделения Ассоциации юристов России, которые готовы предоставить юридические консультации родителям дошкольников.

Осуществляется предварительная запись по телефону 8 (8152) 69-33-00 и по электронной почте: op@murmansk.er.ru.

Мурманская область

17-24 сентября

Пройдёт эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

17 сентября - Городской округ г. Заозерск; Городской округ п. Видяево;

18 сентября - Печенгский муниципальный район;

21 сентября - Городской округ Александровск;

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

17 сентября - 9.00-12.00

Прокурором Мурманской области Щербаковым Василием Анатольевичем в приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области будет проведён приём граждан. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительную запись на приём осуществляют сотрудники приёмной Президента РФ в Мурманской области. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приёме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

6 октября

В режиме онлайн пройдет II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.