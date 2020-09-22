пгт. Печенга

22 сентября – 15.00-17.00

Полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, расположенном в пгт. Печенга Мурманской области.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Кола

3 октября – 11.00

Мотоклуб «Murman Riders» приглашает всех владельцев железных коней на закрытие мотосезона. Оно стартует мотопробегом «Arctic Riders» в Коле на площади на улице Миронова. Заезд будет посвящён 455-летию основания города Кола и 104-летию основания Мурманска.

Всем участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. И конечно, быть на месте со всеми документами, в шлемах.

г.Кола, главная площадь города.

г.Мурманск

22 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

24 сентября – 10.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Игорь Владимирович Швецов проведёт дистанционный приём граждан с использованием программных и технологических решений ООО «Труконф» (система видеоконференцсвязи). Программное обеспечение является бесплатным и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Для совершения видеозвонка гражданину необходимо: скачать клиентское приложение TrueConf с официального сайта производителя (trueconf.ru) или установить из магазина приложений (Google Play, AppStore и пр.); авторизоваться в клиентском приложении; найти в адресной книге клиентского приложения пользователя «prokuraturamo» и совершить видеозвонок в назначенное время; после соединения с должностным лицом прокуратуры необходимо показать паспорт.

Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Запись на дистанционный приём к заместителю прокурора области Швецову И.В. проводит в рабочее время - с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00) старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Машьянова Галина Тимофеевна по телефону 8(8152) 47-38-54.

25 сентября - 9.00-13.00

Уголовно-судебным отделом прокуратуры Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений».

Все интересующие вопросы по теме можно задать по телефону 45-06-33 начальнику уголовно-судебного отдела Пименовой Елене Валерьевне.

25 сентября

В Мурманске на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится IV Всероссийский День приёма родителей дошкольников. Акция организована в рамках реализации проекта «Единой России» «Новая школа». Её цель - выявление общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

На вопросы заявителей в очной и дистанционной форме ответят представители регионального министерства образования и науки, депутаты Мурманской областной Думы, председатель Совета регионального отделения Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России».

Кроме того, в этот же день на площадке общественной приёмной состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Его проведут представители регионального отделения Ассоциации юристов России, которые готовы предоставить юридические консультации родителям дошкольников.

Осуществляется предварительная запись по телефону 8 (8152) 69-33-00 и по электронной почте: op@murmansk.er.ru.

Мурманская область

22-24 сентября

Проходит эко-марафон - переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в форме соревнований между районами и городами области. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии приглашает к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; Министерства образования Мурманской области и краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Оргкомитет акции: Евгения (тел. +7-965- 237-36-07), Наталья (тел. +7-926-152-53-00). Е-mail: s@sdai-bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарностями. Также, по желанию участников, дополнительно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

1 место (на выбор) - аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя); пополнение библиотечного фонда; телескоп;

2 место (на выбор) – ЭкоКинофестиваль; пополнение библиотечного фонда; цифровой микроскоп;

3 место (на выбор) - уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам; пополнение библиотечного фонда; конструктор «Lego technic».

Дни работы акции в муниципалитетах:

22 сентября - Городской округ г. Североморск; мкр.Росляково;

23 сентября - резерв;

24 сентября - Городской округ город Мурманск.

6 октября

В режиме онлайн пройдет II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.

10 октября

В Мурманской области состоится XV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). В этом году в целях защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции фестиваль пройдет в видеоформате. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренного малочисленного народа Севера – саамов, популяризации и поддержки саамского языка в регионе, приобщения подрастающего поколения к его культурным ценностям, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, говорящих на родном языке.

К участию приглашаются творческие объединения, семьи, авторские коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку установленного образца и представить видеозапись одной театрализованной постановки по мотивам саамских сказок, сказаний, преданий, легенд или сказок, сказаний, преданий, легенд других народов на саамском языке. Видеоматериалы необходимо представить в формате MP4 высокого качества с четкой картинкой и звуковым рядом.

Материалы принимаются в срок до 5 октября по адресу электронной почты centr_kmns@inbox.ru.

Трансляция мероприятия пройдёт на странице в группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/polarstar_olenegorsk.