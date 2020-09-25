пгт.Молочный

25 сентября - 11.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева посетит Молочненскую СОШ после капитального ремонта. В мероприятии также примут участие и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина и глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 8. Молочненская СОШ.

г.Кола

25 сентября - 12.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева примет участие в торжественной церемонии открытия Музея истории города Колы.

г.Кола, просп. Советский, 41. Кольская СОШ № 2.

3 октября – 11.00

Мотоклуб «Murman Riders» приглашает всех владельцев железных коней на закрытие мотосезона. Оно стартует мотопробегом «Arctic Riders» в Коле на площади на улице Миронова. Заезд будет посвящён 455-летию основания города Кола и 104-летию основания Мурманска.

Всем участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. И конечно, быть на месте со всеми документами, в шлемах.

г.Кола, главная площадь города.

г.Мурманск

25 сентября - 9.00-13.00

Уголовно-судебным отделом прокуратуры Мурманской области будет проведена «горячая линия» по теме «Основания апелляционного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений».

Все интересующие вопросы по теме можно задать по телефону 45-06-33 начальнику уголовно-судебного отдела Пименовой Елене Валерьевне.

25 сентября - 10.00

В формате онлайн пройдёт круглый стол на тему «Актуальные проблемы антикоррупционного просвещения. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся» со студенческим и преподавательским составом ФГБОУ ВО «МАГУ».

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет.

25 сентября - 12.00

Состоится подписание соглашения об организации взаимодействия между управлением по реализации антикоррупционной политики Мурманской области и Мурманским арктическим государственным университетом в сфере профилактики коррупционных проявлений в студенческой среде, сотрудничества в области совершенствования законодательства по противодействию коррупции, устранению причин и условий, порождающих коррупцию. В мероприятии примут участие начальник управления по реализации антикоррупционной политики Артем Долгов и врио ректора Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. Центр технологического и социального предпринимательства «Коворкинг-51» Мурманского арктического государственного университета.

25 сентября - 13.30

Заместитель губернатора Елена Дягилева примет участие в торжественной церемонии награждения педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций «День дошкольного работника».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

25 сентября - 15.30

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алена Кузнецова примет участие в подведении итогов Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче..

Ежегодно с 2016 года правительство Мурманской области поддерживает проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче на территории региона. В этом году мероприятия проходили с 14 по 18 сентября в онлайн-формате, их участниками стали более 1000 школьников региона. 25 сентября будут подведены итоги площадок фестиваля и определены победители.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

25 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

25 сентября

В Мурманске на базе региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится IV Всероссийский День приёма родителей дошкольников. Акция организована в рамках реализации проекта «Единой России» «Новая школа». Её цель - выявление общих и системных проблем дошкольного образования в регионах для последующего партийного и депутатского реагирования, а также оперативного решения возникающих вопросов.

На вопросы заявителей в очной и дистанционной форме ответят представители регионального министерства образования и науки, депутаты Мурманской областной Думы, председатель Совета регионального отделения Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России».

Кроме того, в этот же день на площадке общественной приёмной состоится Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Его проведут представители регионального отделения Ассоциации юристов России, которые готовы предоставить юридические консультации родителям дошкольников.

Осуществляется предварительная запись по телефону 8 (8152) 69-33-00 и по электронной почте: op@murmansk.er.ru.

29 сентября – 15.00

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области проведут вебинар на тему «Налоговое уведомление в 2020 году. Возможность уплаты налогов через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Слушатели узнают о сроках рассылки налоговых уведомлений в этом году и сроках уплаты транспортного налога, налога на имущество физических лиц, земельного налога и налога на доходы физических лиц, ранее не удержанного налоговым агентом. Специалисты налоговой инспекции также расскажут о льготах по имущественным налогам, новых возможностях сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и способах уплаты налогов в режиме онлайн.

Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://w.sbis.ru/344b4f58-4703-43cf-8d7d-446a0bfdb8f4.

10 октября – 13.00-17.00

МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» продолжают приём заявок на участие в долгожданном городском молодёжном онлайн-форуме «Территория свободного развития», который состоится на сайте Городского молодежного форума «Территория свободного развития». Форум проводится при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Главная цель форума оказать содействие успешному раскрытию и развитию потенциала молодежи Мурманска. «Территория свободного развития» — это онлайн-площадка, которая открывает перед участниками уникальные возможности личностного роста и раскрытия потенциала через современные тренинги, мастер-классы и технологии от профессиональных спикеров различных сфер деятельности.

В программе форума организована работа пяти тематических площадок – «Мысли и действуй!» - всё о волонтёрах и волонтёрстве в городе Мурманске; «Спорт - это легко!» - с чего начать свой путь в спорте и как управлять своим телом; «Человек 2.0.» - о востребованных профессиях и новых форматах работы; «От мечты к цели» - как пошагово воплотить свою мечту в жизнь и как построить успешные отношения с деньгами; «Город новых возможностей» - для самой активной молодёжи города, здесь каждый участник сможет решить, каким будет Мурманск завтра.

Молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет приглашают к участию в форуме. Для этого необходимо заполнить заявку в срок до 6 октября в Google-форме по ссылке https://clck.ru/QkwKM или в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

Мурманская область

6 октября

В режиме онлайн пройдёт II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.

10 октября

В Мурманской области состоится XV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). В этом году в целях защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции фестиваль пройдет в видеоформате. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренного малочисленного народа Севера – саамов, популяризации и поддержки саамского языка в регионе, приобщения подрастающего поколения к его культурным ценностям, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, говорящих на родном языке.

К участию приглашаются творческие объединения, семьи, авторские коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку установленного образца и представить видеозапись одной театрализованной постановки по мотивам саамских сказок, сказаний, преданий, легенд или сказок, сказаний, преданий, легенд других народов на саамском языке. Видеоматериалы необходимо представить в формате MP4 высокого качества с четкой картинкой и звуковым рядом.

Материалы принимаются в срок до 5 октября по адресу электронной почты centr_kmns@inbox.ru.

Трансляция мероприятия пройдёт на странице в группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/polarstar_olenegorsk.