г.Кола

29 сентября – 14.00-16.00

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков проведёт личный приём граждан, проживающих в Кольском районе, в использованием видеоконференцсвязи. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

г.Кола, ул. Андрусенко, 12. Прокуратуры Кольского района.

3 октября – 11.00

Мотоклуб «Murman Riders» приглашает всех владельцев железных коней на закрытие мотосезона. Оно стартует мотопробегом «Arctic Riders» в Коле на площади на улице Миронова. Заезд будет посвящён 455-летию основания города Кола и 104-летию основания Мурманска.

Всем участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. И конечно, быть на месте со всеми документами, в шлемах.

г.Кола, главная площадь города.

ЗАТО г.Североморск

30 сентября - 18.30

Состоится встреча руководителя муниципалитета Владимира Евменькова с североморцами. Она пройдёт онлайн-формате.

Вопросы можно оставлять на сайте http://www.glava.citysever.ru/ во вкладке «Вопрос главе». Также их можно будет задать непосредственно во время онлайн-встречи.

г.Мурманск

29 сентября – 10.00-12.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.

Вопросы по теме «горячей линии» можно задать помощнику прокурора области Мавлютовой Татьяне Сергеевне, позвонив по номеру телефона 8(8152) 47-31-61.

29 сентября - 12.20

И.о. министра культуры Наталья Иванова примет участие в пресс-туре, посвященном реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области. Посещение модельной библиотеки «Центральная детская библиотека города Мурманска». В 15.30 состоится встреча с Н. Ивановой по итогам реализации нацпроекта «Культура» в Мурманской области, а в 16.00 – мастер-класс «Секреты театра кукол».

г.Мурманск просп. Ленина, 94 и просп. Ленина, 27.

29 сентября - 13.00

В студии танцев «World Dance Campus» состоится занятие группы танцевальной терапии для детей-инвалидов.

Год назад по инициативе сторонников партии «Единая Россия» индивидуальный предприниматель, руководитель студии танцев «World Dance Campus», член регионального совета сторонников Сергей Аникиев открыл специальную группу для больных сахарным диабетом детей из региональной общественной организации «ДИА-СЕВЕР» - партнера Центра поддержки гражданских инициатив. Бесплатные занятия проходят на постоянной основе. Дети выполняют много полезных упражнений, что положительно влияет на координацию их движений и общее самочувствие. Занятия также проводятся для детей с ограниченными возможностями здоровья (аутистического спектра) и инвалидов-колясочников.

Спикеры: руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; региональный координатор проекта сторонников партии «Единая Россия» «Центр поддержки гражданских инициатив» в Мурманской области Герман Иванов; индивидуальный предприниматель, руководитель студии танцев «World Dance Campus», член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Аникиев.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 13. Студия танцев «World Dance Campus».

29 сентября - 14.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об исполнении плана по реализации послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 15.01.2020 на территории Мурманской области (докладчик Русскова Татьяна Витальевна – министр экономического развития Мурманской области). 2. О приоритетах региональной налоговой политики на 2021–2023 годы с учетом формирования региональной системы преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации (докладчик Русскова Татьяна Витальевна – министр экономического развития Мурманской области). 3. Об итогах работы Министерства труда и социального развития Мурманской области в 2019 году и результатах деятельности за истекший период 2020 года (докладчик Виденеева Светлана Юрьевна – и.о. министра труда и социального развития Мурманской области). 4. О результатах деятельности администрации муниципального образования город Мурманск за истекший период 2020 года (докладчик Никора Евгений Викторович – глава администрации муниципального образования город Мурманск).

г. Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

29 сентября – 15.00

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области проведут вебинар на тему «Налоговое уведомление в 2020 году. Возможность уплаты налогов через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Слушатели узнают о сроках рассылки налоговых уведомлений в этом году и сроках уплаты транспортного налога, налога на имущество физических лиц, земельного налога и налога на доходы физических лиц, ранее не удержанного налоговым агентом. Специалисты налоговой инспекции также расскажут о льготах по имущественным налогам, новых возможностях сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и способах уплаты налогов в режиме онлайн.

Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://w.sbis.ru/344b4f58-4703-43cf-8d7d-446a0bfdb8f4.

29 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

10 октября – 13.00-17.00

МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» продолжают приём заявок на участие в долгожданном городском молодёжном онлайн-форуме «Территория свободного развития», который состоится на сайте Городского молодежного форума «Территория свободного развития». Форум проводится при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Главная цель форума оказать содействие успешному раскрытию и развитию потенциала молодежи Мурманска. «Территория свободного развития» — это онлайн-площадка, которая открывает перед участниками уникальные возможности личностного роста и раскрытия потенциала через современные тренинги, мастер-классы и технологии от профессиональных спикеров различных сфер деятельности.

В программе форума организована работа пяти тематических площадок – «Мысли и действуй!» - всё о волонтёрах и волонтёрстве в городе Мурманске; «Спорт - это легко!» - с чего начать свой путь в спорте и как управлять своим телом; «Человек 2.0.» - о востребованных профессиях и новых форматах работы; «От мечты к цели» - как пошагово воплотить свою мечту в жизнь и как построить успешные отношения с деньгами; «Город новых возможностей» - для самой активной молодёжи города, здесь каждый участник сможет решить, каким будет Мурманск завтра.

Молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет приглашают к участию в форуме. Для этого необходимо заполнить заявку в срок до 6 октября в Google-форме по ссылке https://clck.ru/QkwKM или в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

Мурманская область

6 октября

В режиме онлайн пройдёт II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.

10 октября

В Мурманской области состоится XV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). В этом году в целях защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции фестиваль пройдет в видеоформате. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренного малочисленного народа Севера – саамов, популяризации и поддержки саамского языка в регионе, приобщения подрастающего поколения к его культурным ценностям, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, говорящих на родном языке.

К участию приглашаются творческие объединения, семьи, авторские коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку установленного образца и представить видеозапись одной театрализованной постановки по мотивам саамских сказок, сказаний, преданий, легенд или сказок, сказаний, преданий, легенд других народов на саамском языке. Видеоматериалы необходимо представить в формате MP4 высокого качества с четкой картинкой и звуковым рядом.

Материалы принимаются в срок до 5 октября по адресу электронной почты centr_kmns@inbox.ru.

Трансляция мероприятия пройдёт на странице в группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/polarstar_olenegorsk.