г.Оленегорск

2 октября - 12.00

Губернатор Андрей Чибис проведёт встречу с представителями системы среднего профессионального образования, посвященную 80-летию системы профессионально-технического образования в России.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 65. Оленегорский горнопромышленный колледж.

г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

г.Кола

2 октября – 10.00-13.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения трудового и налогового законодательства.

Задать вопрос на указанную тематику можно будет помощнику прокурора района Николюк Анастасии Вячеславовне по телефону 8 (815-53) 342-07.

3 октября – 11.00

Мотоклуб «Murman Riders» приглашает всех владельцев железных коней на закрытие мотосезона. Оно стартует мотопробегом «Arctic Riders» в Коле на площади на улице Миронова. Заезд будет посвящён 455-летию основания города Кола и 104-летию основания Мурманска.

Всем участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. И конечно, быть на месте со всеми документами, в шлемах.

г.Кола, главная площадь города.

ЗАТО г.Североморск

13 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., необходимо в указанное время прибыть в названный следственный орган. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

2 октября - 9.30

Подписание соглашений на проведение студенческой практики между Мурманским арктическим государственным университетом, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, АО «Электротранспорт города Мурманска» и ПАО «Мурманскавтотранс». Подписанты: и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, ректор МАГУ Ирина Шадрина, генеральный директор АО «Электротранспорт города Мурманска» Сергей Коробков.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ, корпус Е.

2 октября - 10.00

Губернатор Андрей Чибис примет участие в церемонии открытия памятника «Воинам Полярной дивизии».

г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 76, корп. 1. Сквер «Аллея Полярной дивизии».

2 октября- 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

10 октября – 13.00-17.00

МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» продолжают приём заявок на участие в долгожданном городском молодёжном онлайн-форуме «Территория свободного развития», который состоится на сайте Городского молодежного форума «Территория свободного развития». Форум проводится при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Главная цель форума оказать содействие успешному раскрытию и развитию потенциала молодежи Мурманска. «Территория свободного развития» — это онлайн-площадка, которая открывает перед участниками уникальные возможности личностного роста и раскрытия потенциала через современные тренинги, мастер-классы и технологии от профессиональных спикеров различных сфер деятельности.

В программе форума организована работа пяти тематических площадок – «Мысли и действуй!» - всё о волонтёрах и волонтёрстве в городе Мурманске; «Спорт - это легко!» - с чего начать свой путь в спорте и как управлять своим телом; «Человек 2.0.» - о востребованных профессиях и новых форматах работы; «От мечты к цели» - как пошагово воплотить свою мечту в жизнь и как построить успешные отношения с деньгами; «Город новых возможностей» - для самой активной молодёжи города, здесь каждый участник сможет решить, каким будет Мурманск завтра.

Молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет приглашают к участию в форуме. Для этого необходимо заполнить заявку в срок до 6 октября в Google-форме по ссылке https://clck.ru/QkwKM или в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.

Мурманская область

6 октября

В режиме онлайн пройдёт II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.

10 октября

В Мурманской области состоится XV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). В этом году в целях защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции фестиваль пройдет в видеоформате. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренного малочисленного народа Севера – саамов, популяризации и поддержки саамского языка в регионе, приобщения подрастающего поколения к его культурным ценностям, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, говорящих на родном языке.

К участию приглашаются творческие объединения, семьи, авторские коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку установленного образца и представить видеозапись одной театрализованной постановки по мотивам саамских сказок, сказаний, преданий, легенд или сказок, сказаний, преданий, легенд других народов на саамском языке. Видеоматериалы необходимо представить в формате MP4 высокого качества с четкой картинкой и звуковым рядом.

Материалы принимаются в срок до 5 октября по адресу электронной почты centr_kmns@inbox.ru.

Трансляция мероприятия пройдёт на странице в группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/polarstar_olenegorsk.