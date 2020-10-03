г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

г.Кола

3 октября – 11.00

Мотоклуб «Murman Riders» приглашает всех владельцев железных коней на закрытие мотосезона. Оно стартует мотопробегом «Arctic Riders» в Коле на площади на улице Миронова. Заезд будет посвящён 455-летию основания города Кола и 104-летию основания Мурманска.

Губернатор Андрей Чибис примет участие в традиционном мотопробеге «Кола-Мурманск», посвященном 455-летию города Колы и 104-й годовщине со дня основания города-героя Мурманска. Программа: 11.00 – открытие мотопробега; 11.20 – старт мотопробега по маршруту г.Кола – г.Мурманск, мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы великой отечественной войны»; 12.30 – церемония возложения цветов к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

г.Кола, ул. Миронова, 1. Главная площадь города.

5 октября – 17.00

Руководители Кольского района проведут онлайн встречу с жителями. В условиях пандемии личное общение по-прежнему не доступно, но дистанционный формат мероприятий позволяет всегда оставаться на связи.

Жители района смогут напрямую задать все вопросы главе администрации.

Встречу проведет Глава администрации Кольского района Александр Павлович Лихолат. Она состоится Онлайн трансляция будет организована на портале ВКонтакте в официальной группе Кольского района https://vk.com/club152984073

ЗАТО г.Североморск

13 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., необходимо в указанное время прибыть в названный следственный орган. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

3 октября- 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

5 октября - 12.00

Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с учителями и руководителями общеобразовательных организаций региона, посвященную Дню учителя.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

10 октября – 13.00-17.00

МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» продолжают приём заявок на участие в долгожданном городском молодёжном онлайн-форуме «Территория свободного развития», который состоится на сайте Городского молодежного форума «Территория свободного развития». Форум проводится при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Главная цель форума оказать содействие успешному раскрытию и развитию потенциала молодежи Мурманска. «Территория свободного развития» — это онлайн-площадка, которая открывает перед участниками уникальные возможности личностного роста и раскрытия потенциала через современные тренинги, мастер-классы и технологии от профессиональных спикеров различных сфер деятельности.

В программе форума организована работа пяти тематических площадок – «Мысли и действуй!» - всё о волонтёрах и волонтёрстве в городе Мурманске; «Спорт - это легко!» - с чего начать свой путь в спорте и как управлять своим телом; «Человек 2.0.» - о востребованных профессиях и новых форматах работы; «От мечты к цели» - как пошагово воплотить свою мечту в жизнь и как построить успешные отношения с деньгами; «Город новых возможностей» - для самой активной молодёжи города, здесь каждый участник сможет решить, каким будет Мурманск завтра.

Молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет приглашают к участию в форуме. Для этого необходимо заполнить заявку в срок до 6 октября в Google-форме по ссылке https://clck.ru/QkwKM или в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.

Мурманская область

6 октября

В режиме онлайн пройдёт II Международная педагогическая конференция «Проектные практики в области гражданского образования», организованная Общероссийским союзом общественных объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы». К участию в конференции приглашаются учёные, специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей и молодёжи.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей и молодёжи, повышении социальной эффективности молодежных проектов.

Участие в конференции бесплатное. Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений принимаются не позднее 7 сентября.

Для участия в конференции необходимо: заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; ознакомиться с требованиями к публикациям в электронном сборнике материалов; направить отсканированную копию заявки и согласие на обработку персональных данных по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию».

Подробная информация, о конференции размещена на официальном сайтеhttps://moyastrana.ru. Дополнительную информацию о порядке проведения Конференции можно получить по телефону +7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты: pedagog@moyastrana.ru.

10 октября

В Мурманской области состоится XV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). В этом году в целях защиты здоровья граждан и предупреждения распространения коронавирусной инфекции фестиваль пройдет в видеоформате. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренного малочисленного народа Севера – саамов, популяризации и поддержки саамского языка в регионе, приобщения подрастающего поколения к его культурным ценностям, а также выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, говорящих на родном языке.

К участию приглашаются творческие объединения, семьи, авторские коллективы, студии, образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку установленного образца и представить видеозапись одной театрализованной постановки по мотивам саамских сказок, сказаний, преданий, легенд или сказок, сказаний, преданий, легенд других народов на саамском языке. Видеоматериалы необходимо представить в формате MP4 высокого качества с четкой картинкой и звуковым рядом.

Материалы принимаются в срок до 5 октября по адресу электронной почты centr_kmns@inbox.ru.

Трансляция мероприятия пройдёт на странице в группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/polarstar_olenegorsk.