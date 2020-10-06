г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

13 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., необходимо в указанное время прибыть в названный следственный орган. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

6 октябр - 8.45

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова проинспектирует дворовую территорию, благоустроенную в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 18.

6 октября - 10.00

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова примет участие во II Всероссийском фестивале городской среды «Murmanистика».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет, актовый зал.

6 октября- 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

10 октября – 13.00-17.00

МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» продолжают приём заявок на участие в долгожданном городском молодёжном онлайн-форуме «Территория свободного развития», который состоится на сайте Городского молодежного форума «Территория свободного развития». Форум проводится при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Главная цель форума оказать содействие успешному раскрытию и развитию потенциала молодежи Мурманска. «Территория свободного развития» — это онлайн-площадка, которая открывает перед участниками уникальные возможности личностного роста и раскрытия потенциала через современные тренинги, мастер-классы и технологии от профессиональных спикеров различных сфер деятельности.

В программе форума организована работа пяти тематических площадок – «Мысли и действуй!» - всё о волонтёрах и волонтёрстве в городе Мурманске; «Спорт - это легко!» - с чего начать свой путь в спорте и как управлять своим телом; «Человек 2.0.» - о востребованных профессиях и новых форматах работы; «От мечты к цели» - как пошагово воплотить свою мечту в жизнь и как построить успешные отношения с деньгами; «Город новых возможностей» - для самой активной молодёжи города, здесь каждый участник сможет решить, каким будет Мурманск завтра.

Молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет приглашают к участию в форуме. Для этого необходимо заполнить заявку в срок до 6 октября в Google-форме по ссылке https://clck.ru/QkwKM или в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.