г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

13 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., необходимо в указанное время прибыть в названный следственный орган. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5.

14 октября – 10.00-13.00

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков проведёт личный приём граждан, проживающих в Североморске, с использованием видеоконференцсвязи. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приеме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафоново, 3. Прокуратура г.Североморска.

г.Мурманск

9 октября - 13.00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетит Центр амбулаторной онкологической помощи и ознакомится с его работой.

г. Мурманск, ул. Павлова, 6. корп. 4. МОКБ им. П.А. Баяндина Консультативно-диагностический центр, IV этаж.

9 октября - 13.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева примет участие в церемонии награждения победителей XXIII Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». Международный конкурс детской рукописной книги проводится Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой с 1997 года. Проект реализуется при поддержке главы региона, главная награда конкурса – гран-при губернатора.

Девиз конкурса 2020 года – «Все краски Севера». В этом году в конкурсе приняли дошкольники, учащиеся школ, студенты, семьи, творческие объединения и коллективы из городов и поселков Мурманской области, впервые – из Тюмени и Фаниполя (Беларусь). Всего поступило 284 книги, в создании которых приняли участие 1604 человека.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, цокольный этаж.

9 октября - 12.00

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко проведёт интернет-мост Мурманск-Териберка. Директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина представит проект телекоммуникационного оснащения отдаленного села. Связь с жителями и гостями отдаленного села из ситуационного центра Мурманской области будет вестись посредством новых каналов связи (Wi-Fi, вебкамеры и оптоволокно), которые провели и настроили в Териберке специалисты компании «Ростелеком».

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5. Центр управления регионом.

9 октября-14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

10 октября – 12.00-15.00

В эти выходные в Финляндии должна была состояться ежегодная встреча журналистов Баренц Пресс. К сожалению, Covid-19 и пандемия нарушили эти планы. Поэтому мы в «Barents Press International» решили провести онлайн семинар, посвящённый новым вызовам в работе журналистов, которые принесла пандемия. Присоединяйтесь к интересному семинару журналистов со всего Баренцева региона.

Программа семинара: 12.00-12.30 - приветственное слово организаторов; 12.30-13.15 - как пандемия отразилась на моей работе журналиста; 13.15-14.00 - фейковые новости и COVID-19; 14.00-14.45 - журналистика в условиях закрытых границ и информационных барьеров; 14.45-15.00 - Что дальше? Добро пожаловать на ежегодную встречу в Финляндии в 2021 году!

Рабочий язык семинара - английский, для российских участников будет организован перевод на русский язык. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://zoom.us/webinar/register/WN_Juek-m3-RVWTDY7C72IsJQ

10 октября – 13.00-17.00

МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» продолжают приём заявок на участие в долгожданном городском молодёжном онлайн-форуме «Территория свободного развития», который состоится на сайте Городского молодежного форума «Территория свободного развития». Форум проводится при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Главная цель форума оказать содействие успешному раскрытию и развитию потенциала молодежи Мурманска. «Территория свободного развития» — это онлайн-площадка, которая открывает перед участниками уникальные возможности личностного роста и раскрытия потенциала через современные тренинги, мастер-классы и технологии от профессиональных спикеров различных сфер деятельности.

В программе форума организована работа пяти тематических площадок – «Мысли и действуй!» - всё о волонтёрах и волонтёрстве в городе Мурманске; «Спорт - это легко!» - с чего начать свой путь в спорте и как управлять своим телом; «Человек 2.0.» - о востребованных профессиях и новых форматах работы; «От мечты к цели» - как пошагово воплотить свою мечту в жизнь и как построить успешные отношения с деньгами; «Город новых возможностей» - для самой активной молодёжи города, здесь каждый участник сможет решить, каким будет Мурманск завтра.

14 октября - 11.00

На платформе «ZOOM» Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает принять участие в областном семинаре для специалистов культурно - досуговой деятельности по теме: «Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков». Спикером выступит Ольга Кукшина (г. Ставрополь) - организатор Школы ведущих детских праздников и Школы анимации «ОК family», которая поделится 20-летним опытом в Event-индустрии. Ольга имеет высшее педагогическое и режиссёрское образование, практикующий спикер на Международных форумов и фестивалей и создатель авторских программ.

Программа семинара состоит из двух частей. В первой части Ольга Кукшина выступит с темой «Новый год, современные тенденции». Во второй части семинара специалисты Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова поделятся игровым кейсом: фишечками и интерактивами новогоднего праздника для подростков.

Семинар реализуется в рамках проекта «АРТlab» и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является живой обмен опытом и профессиональными навыками специалистов культурно-досуговой деятельности. Участие для специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области – бесплатно. Самостоятельные участники – 500 рублей. Билеты приобретаются на сайте https://51bilet.ru/

Заявки направлять по адресу: orsp_kirovka@mail.ru, с указанием: ФИО участника, должность, название учреждения, активный адрес электронной почты, контактный телефон.

14 октября – 16.00

Состоится II международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса». Как сообщает региональное Министерство экономического развития, встреча с участием руководителей северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии, представителей международных сообществ и российских регионов-участников БЕАР пройдёт на платформе «Zoom». Ключевой темой обсуждения станет текущая ситуация с распространением Covid-19, специфика борьбы с коронавирусом, предпринятые меры по снижению экономических и социальных последствий пандемии в макрорегионе.

На официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области можно ознакомиться с концепцией онлайн-сессии и списком спикеров.

Трансляция мероприятия будет доступна на портале ведомства по ссылке: https://minec.gov-murman.ru/activities/exhibition/meropriyatiyaMOi/barents_coop_vs_coronavirus/october_2020/

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.