г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

г.Кола

15 октября – 10.00-13.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, на которой можно сообщить сведения о нарушениях прав предпринимателей.

На звонки и вопросы по телефону 8 (815-53) 3-53-58 ответит помощник прокурора Кольского района Муканова Салтанат Нурбулатовна.

ЗАТО г.Североморск

14 октября – 10.00-13.00

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков проведёт личный приём граждан, проживающих в Североморске, с использованием видеоконференцсвязи. Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции гражданам рекомендуется на личном приеме использовать средства защиты органов дыхания (маски).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафоново, 3. Прокуратура г.Североморска.

г.Мурманск

13 октября - 10.00

Губернатор Андрей Чибис ознакомится с работой оперативной группы Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

г.Мурманск, ул. Буркова, 4. I этаж.

Глава региона также посетит Центр обработки вызовов Системы – 112 и Центр мониторинга, прогнозирования и специализированных систем безопасности . Кроме того, губернатор примет участие в церемонии награждения отличившихся сотрудников оперативного штаба.

г.Мурманск, ул. Папанина, 18.

13 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

14 октября - 11.00

На платформе «ZOOM» Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает принять участие в областном семинаре для специалистов культурно - досуговой деятельности по теме: «Инновационные формы проведения новогодних досуговых программ для детей и подростков». Спикером выступит Ольга Кукшина (г. Ставрополь) - организатор Школы ведущих детских праздников и Школы анимации «ОК family», которая поделится 20-летним опытом в Event-индустрии. Ольга имеет высшее педагогическое и режиссёрское образование, практикующий спикер на Международных форумов и фестивалей и создатель авторских программ.

Программа семинара состоит из двух частей. В первой части Ольга Кукшина выступит с темой «Новый год, современные тенденции». Во второй части семинара специалисты Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова поделятся игровым кейсом: фишечками и интерактивами новогоднего праздника для подростков.

Семинар реализуется в рамках проекта «АРТlab» и представляет собой практическую, динамичную, дискуссионную творческую площадку, основой которой является живой обмен опытом и профессиональными навыками специалистов культурно-досуговой деятельности. Участие для специалистов культурно-досуговых учреждений Мурманской области – бесплатно. Самостоятельные участники – 500 рублей. Билеты приобретаются на сайте https://51bilet.ru/

Заявки направлять по адресу: orsp_kirovka@mail.ru, с указанием: ФИО участника, должность, название учреждения, активный адрес электронной почты, контактный телефон.

14 октября – 16.00

Состоится II международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса». Как сообщает региональное Министерство экономического развития, встреча с участием руководителей северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии, представителей международных сообществ и российских регионов-участников БЕАР пройдёт на платформе «Zoom». Ключевой темой обсуждения станет текущая ситуация с распространением Covid-19, специфика борьбы с коронавирусом, предпринятые меры по снижению экономических и социальных последствий пандемии в макрорегионе.

На официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области можно ознакомиться с концепцией онлайн-сессии и списком спикеров.

Трансляция мероприятия будет доступна на портале ведомства по ссылке: https://minec.gov-murman.ru/activities/exhibition/meropriyatiyaMOi/barents_coop_vs_coronavirus/october_2020/

15 октября – 18.00

Состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа и района Росляково. Прямая трансляция будет вестись в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» и на официальной странице администрации города Мурманска «ВКонтакте».

Для того, чтобы задать вопрос, напишите личное сообщение в один из аккаунтов главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» или «ВКонтакте».

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.