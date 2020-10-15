Ковдорский район

17 октября – 12.00

Состоится онлайн-встреча главы Ковдорского района Сомова Сергея Борисовича с жителлями муниципалитета.

В группе администрации Ковдорского района «Моногород.Ковдор» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/monokovdor открыто обсуждение для сбора вопросов, на которые глава района ответит в прямом эфире – https://vk.com/topic-142136068_46215855

г.Кировск

19 октября

Государственный архив Мурманской области в Кировске проведёт областную научно-практическую конференцию «Заполярье в годы войны: время, события, люди», посвященную 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.

В конференции примут участие педагоги, библиотекари, краеведы, музейные и архивные работники, ученые из Апатитов, Североморска, Мурманска, Ковдора, Кировска, которые выступят с темами, посвященными участию северян в Великой Отечественной войне, их подвигам в тылу, источникам и историографии по истории войны. Кроме того, обсудят роль учреждений культуры и образования в сохранении памяти о войне.

Традиционно архивисты организуют конференцию накануне дня рождения Кировска. В этом году она пройдёт в десятый раз.

На сайте госархива будет размещено видеоприветствие, опубликована программа конференции, фотографии участников и аннотации к их выступлениям. Итогом станет издание сборника материалов конференции.

г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

г.Кола

15 октября – 10.00-13.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, на которой можно сообщить сведения о нарушениях прав предпринимателей.

На звонки и вопросы по телефону 8 (815-53) 3-53-58 ответит помощник прокурора Кольского района Муканова Салтанат Нурбулатовна.

г.Мурманск

15 октября - 9.20

Завершение недели энергосбережения и экологии в Мурманске. Специалисты энергетических и экологических организаций расскажут учащимся гимназии об энергетике, способах экономить в быту, проведут урок экологии на английском языке и энергоКвиз.

Решение о проведении недели энергосбережения и экологии принято по итогам фестиваля #ВместеЯрче, прошедшего в сентябре. Организатор мероприятий – Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области. Участники – представители филиала «КолАтомЭнергоСбыт», АНО «Беллона», ИЦАЭ г. Мурманск.

г.Мурманск, ул. Книповича, 35 корп.2. Гимназия № 8.

15 октября - 10.00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме видеоконференцсвязи проведёт совещание с руководителями муниципальных образований региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, I подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

15 октября - 11.00

В Мурманске состоится общественная приёмка благоустроенной общественной территории - зелёной зоны вдоль улицы Капитана Копытова.

В 2020 году на площади более 5 тысяч квадратных метров в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и партийного проекта «Городская среда» на общественной территории установлены 120 светильников, велодорожки, сеть пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, урны, скамейки, система видеонаблюдения, а также инклюзивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.

Общественная территория стала первой в Мурманске, где появилось специальное оборудование и спортивные тренажеры, адаптированные для инвалидов-колясочников. Кроме того, в игровой зоне установлены качели, снабженные откидывающимся пандусом для заезда на платформу в коляске.

Проект создания комплекса детской площадки «Сияние Севера. Доступная среда» разработан инициативной группой мурманчан под руководством члена регионального Общественного совета партпроекта «Единая страна – доступная среда», члена партии «Единая Россия» Екатерины Лупандиной.

В общественной приёмке благоустроенной общественной территории примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и заместитель председателя общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» Оксана Кошевич. В мероприятии примут участие: заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова; глава администрации г. Мурманска Евгений Никора; руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова; член регионального Общественного совета партпроекта «Единая страна – доступная среда», член партии «Единая Россия» Екатерина Лупандина; заместитель председателя общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» Оксана Кошевич.

г.Мурманск, ул. Капитана Копытова (от дома № 212 по просп. Кольский до дома № 34 по ул. Героев Рыбачьего).

15 октября - 12.00

Заместитель губернатора Елена Дягилева примет участие в церемонии возложения цветов в честь 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

г.Мурманск, мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

15 октября - 14.30

В октябре Мурманский арктический государственный университет, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, АО «Электротранспорт города Мурманска» и ПАО «Мурманскавтотранс» подписали соглашения о проведении практики обучающихся очной формы по специальности «Логистика». В рамках реализации подписанных соглашений студенты четвертого курса могут в полной мере изучить выбранную ими отрасль и оценить реальные условия трудовой деятельности. В рамках прохождения практики студенты 4-го курса Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся по специальности «Логистика», посетят Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Гвардейская, 21.

15 октября - 15.00

В рамках прохождения практики студенты 4-го курса Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся по специальности «Логистика», посетят предприятие «Электротранспорт».

г.Мурманск, просп. Кирова, 53.

15 октября - 16.00

Заместитель губернатора – министр строительства региона Владислав Сандурский проконтролирует работы по ремонту многоквартирных домов в Мурманске. В мероприятии также примет участие директор Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов.

г.Мурманск, ул. Загородной, 19.

15 октября – 18.00

Состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Ленинского округа и района Росляково. Прямая трансляция будет вестись в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» и на официальной странице администрации города Мурманска «ВКонтакте».

Для того, чтобы задать вопрос, напишите личное сообщение в один из аккаунтов главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» или «ВКонтакте».

15 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.