Ковдорский район

17 октября – 12.00

Состоится онлайн-встреча главы Ковдорского района Сомова Сергея Борисовича с жителлями муниципалитета.

В группе администрации Ковдорского района «Моногород.Ковдор» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/monokovdor открыто обсуждение для сбора вопросов, на которые глава района ответит в прямом эфире – https://vk.com/topic-142136068_46215855

г.Кировск

19 октября

Государственный архив Мурманской области в Кировске проведёт областную научно-практическую конференцию «Заполярье в годы войны: время, события, люди», посвященную 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.

В конференции примут участие педагоги, библиотекари, краеведы, музейные и архивные работники, ученые из Апатитов, Североморска, Мурманска, Ковдора, Кировска, которые выступят с темами, посвященными участию северян в Великой Отечественной войне, их подвигам в тылу, источникам и историографии по истории войны. Кроме того, обсудят роль учреждений культуры и образования в сохранении памяти о войне.

Традиционно архивисты организуют конференцию накануне дня рождения Кировска. В этом году она пройдёт в десятый раз.

На сайте госархива будет размещено видеоприветствие, опубликована программа конференции, фотографии участников и аннотации к их выступлениям. Итогом станет издание сборника материалов конференции.

г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

г.Мурманск

16 октября - 17.30

Вице-губернатор Елена Дягилева примет участие в открытии выставки «Александр III и Александровск».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

16 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

17 октября - 11.00

Заместитель губернатора – министр строительства региона Владислав Сандурский и заместитель губернатора Елена Дягилева проконтролируют работы по комплексному развитию спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 3.

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.