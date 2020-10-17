Ковдорский район

17 октября – 12.00

Состоится онлайн-встреча главы Ковдорского района Сомова Сергея Борисовича с жителлями муниципалитета.

В группе администрации Ковдорского района «Моногород.Ковдор» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/monokovdor открыто обсуждение для сбора вопросов, на которые глава района ответит в прямом эфире – https://vk.com/topic-142136068_46215855

г.Кировск

19 октября

Государственный архив Мурманской области в Кировске проведёт областную научно-практическую конференцию «Заполярье в годы войны: время, события, люди», посвященную 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.

В конференции примут участие педагоги, библиотекари, краеведы, музейные и архивные работники, ученые из Апатитов, Североморска, Мурманска, Ковдора, Кировска, которые выступят с темами, посвященными участию северян в Великой Отечественной войне, их подвигам в тылу, источникам и историографии по истории войны. Кроме того, обсудят роль учреждений культуры и образования в сохранении памяти о войне.

Традиционно архивисты организуют конференцию накануне дня рождения Кировска. В этом году она пройдёт в десятый раз.

На сайте госархива будет размещено видеоприветствие, опубликована программа конференции, фотографии участников и аннотации к их выступлениям. Итогом станет издание сборника материалов конференции.

г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

пгт. Верхнетуломский

23 октября – 10.30-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в пгт. Верхнетуломский Кольского района.

Приём граждан будет проводиться в администрации городского поселения без предварительной записи.

г.Мурманск

17 октября – 10.00

Администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00;

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50;

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30;

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20;

– у АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

17 октября - 11.00

Заместитель губернатора – министр строительства региона Владислав Сандурский и заместитель губернатора Елена Дягилева проконтролируют работы по комплексному развитию спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 3.

17 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

19 октября - 12.00

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов оценит качество работ по капитальному ремонту фасадов домов, расположенных вдоль туристических маршрутов (на исторических улицах) Мурманска

г.Мурманск, просп.Ленина, 53. Со стороны дома № 55.

23 октября - 14.00

Областной Дворец культуры проведёт урок мужества, посвященный 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Специалисты Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова проведут урок мужества для заполярных школьников на платформе «ZOOM».

Ребята узнают о вражеских бомбежках причалов, железной дороги, школ, госпиталей, больниц, о том, почему фашистские захватчики стремились захватить земли именно Кольского полуострова.

Юным мурманчанам расскажут, как Заполярье освободили от немецко-фашистских захватчиков, какие награды получил город-герой Мурманск и роль Петсамо-Киркенесской операции в освобождении Заполярья.

Гости встречи познакомятся с биографиями героев, защищавших родной край.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3 (http://www.odkkirova.ru/). Участие в уроке проходит по предварительной записи. Подробная информация по телефону ДК.

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.