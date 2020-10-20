г.Кировск

26 октября – 10.30

Первый заместитель прокурора области Сергей Фирсов проведёт приём предпринимателей, проживающих на территории г. Кировска, по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в режиме видеоконференцсвязи (далее-ВКС). Предпринимателям предлагается прибыть для личного приёма в прокуратуру города Кировска.

Для участия в данном мероприятии в режиме ВКС в прокуратуру области приглашены председатель МРО «Опора России», представители Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 13. Прокуратура города Кировска. Телефон для предварительной записи – 8 (81531) 5-48-71.

г.Гаджиево

20 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковник юстиции Корпусов К.Е. проведёт личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23.

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108.

пгт. Верхнетуломский

23 октября – 10.30-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в пгт. Верхнетуломский Кольского района.

Приём граждан будет проводиться в администрации городского поселения без предварительной записи.

ЗАТО г.Североморск

21 октября – 18.30

Руководитель Североморска Владимир Евменьков проведёт встречу с жителями в онлайн формате.Трансляция будет организована на личной странице главы муниципалитета.

Вопросы североморцы смогут задать как во время встречи, в режиме реального времени, так и заранее, оставив сообщение на сайте http://www.glava.citysever.ru/ во вкладке «Вопрос главе».

г.Кола

20 октября - 11.00

Состоится общественный мониторинг хода строительства в рамках партийного проекта «Детский спорт» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» плавательного бассейна.

Строительство бассейна стало возможно благодаря самой активной поддержке проекта со стороны секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и секретаря Мурманского регионального отделения Партии, губернатора Андрея Чибиса.

Площадь возводимого объекта 1781 кв. метр . Общая стоимость работ - 257 миллионов рублей. Из них 120 миллионов - это федеральные средства, 130,5 миллиона из областного бюджета, еще около 6,5 миллиона – средства Кольского района. При строительстве бассейна учтены все климатические особенности севера. Сэндвич-панели утеплены специальным изолирующим слоем, который не пропускает холод. Предусмотрена и собственная система отопления здания и подогрева воды, так что использовать объект можно круглый год, не завися от ТЭЦ. В бассейне будут две чаши: взрослая на 25 метров с пятью плавательными дорожками, и детская. При этом сами чаши цельнометаллические. Это тоже значительно ускоряет процесс возведения. Такая технология активно применяется в Европе и уже отлично себя зарекомендовала.

В мероприятии примут участие: председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой; заместитель губернатора Мурманской области Владислав Сандурский; секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации Кольского района Александр Лихолат; председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт», директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района Валерий Маган; представители подрядной организации.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3.

г.Мурманск

20 октября - 12.00

Министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова примет участие в презентации крупных инфраструктурных проектов программы «Коларктик 2014-2020». В рамках ВКС состоится сессия ответов на вопросы СМИ.

В рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» реализуется 3 инфраструктурных проекта – «Обустройство и ремонт автодороги «Кола-Верхнетуломский МАПП «Лотта», «Реконструкция пункта пропуска Райя-Йоосеппи», «Реконструкция автодороги Кааманен-Киркенес». Эти проекты, которые реализуются в программном регионе, могут образовать общий маршрут/петлю, начиная от проекта по обустройству дороги до пункта пропуска Лотта, далее реконструкция пункта пропуска Райя-Йосеппи и далее реконструкция дороги Кааманен-Киркенес.

Мероприятие в режиме видеоконференции будет проходить на площадке «ZOOM».

20 октября - 13.10

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведёт встречу с генеральным директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрием Тетенькиным.

г.Мурманск, Нижнеростинское шоссе, 39. Производственная площадка ООО «Ренейссанс Арктик».

20 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

23 октября - 14.00

Областной Дворец культуры проведёт урок мужества, посвященный 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Специалисты Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова проведут урок мужества для заполярных школьников на платформе «ZOOM».

Ребята узнают о вражеских бомбежках причалов, железной дороги, школ, госпиталей, больниц, о том, почему фашистские захватчики стремились захватить земли именно Кольского полуострова.

Юным мурманчанам расскажут, как Заполярье освободили от немецко-фашистских захватчиков, какие награды получил город-герой Мурманск и роль Петсамо-Киркенесской операции в освобождении Заполярья.

Гости встречи познакомятся с биографиями героев, защищавших родной край.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3 (http://www.odkkirova.ru/). Участие в уроке проходит по предварительной записи. Подробная информация по телефону ДК.

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.

5 ноября - 9.00-18.00 (перерыв на обед - с 13.00-14.00)

В целях реализации права на обращение граждан, в том числе проживающих за пределами города Мурманска, заместитель прокурора области Игорь Швецов проведёт приём граждан в режиме видеоконференции. Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для проведения в указанное время личного приёма заместителем прокурора области гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган прокуратуры Мурманской области по месту жительства, где посредством программного продукта «Avaya Workplace», установленного на автоматизированных рабочих местах, работники нижестоящей прокуратуры подключаться к видеоконференции.