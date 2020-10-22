пгт.Никель

22 октября - 12.00

Возложение цветов к мемориалу защитникам Заполярья в Никеле, посвященное 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

пгт.Никель, Гвардейский проспект.

г.Кировск

26 октября – 10.30

Первый заместитель прокурора области Сергей Фирсов проведёт приём предпринимателей, проживающих на территории г. Кировска, по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в режиме видеоконференцсвязи (далее-ВКС). Предпринимателям предлагается прибыть для личного приёма в прокуратуру города Кировска.

Для участия в данном мероприятии в режиме ВКС в прокуратуру области приглашены председатель МРО «Опора России», представители Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 13. Прокуратура города Кировска. Телефон для предварительной записи – 8 (81531) 5-48-71.

пгт. Верхнетуломский

23 октября – 10.30-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в пгт. Верхнетуломский Кольского района.

Приём граждан будет проводиться в администрации городского поселения без предварительной записи.

пгт.Мурмаши

22 октября - 13.00

Демонстрация лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, закупленных в рамках мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

пгт.Мурмаши, ул. Кутахова, 18. Мурманская база авиационной охраны лесов.

г.Мурманск

22 октября - 10.30

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин расскажет представителям СМИ о реализации в 2020 году в Мурманской агломерации проекта «Улица Победы». Проект «Улица Победы», приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, реализуется в 83 субъектах – участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Великой Победы и героев Великой Отечественной войны.

В этом году в рамках проекта «Улица Победы» в Коле появилось новое дорожное покрытие на улицах Андрусенко и Кривошеева. Общая протяженность отремонтированных участков – 1,375 км. В Мурманске в 2020 году в рамках проекта приведут в нормативное состояние участки улиц Сафонова, Николаева, Халатина, Генералова, Щербакова, проезда Бабикова и улицы Героев Рыбачьего. Общая протяженность ремонтируемых участков – 5,648 км.

г.Мурманск, ул. Гвардейская, 21. Территория перед входом в здание Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

22 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

23 октября - 14.00

Областной Дворец культуры проведёт урок мужества, посвященный 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Специалисты Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова проведут урок мужества для заполярных школьников на платформе «ZOOM».

Ребята узнают о вражеских бомбежках причалов, железной дороги, школ, госпиталей, больниц, о том, почему фашистские захватчики стремились захватить земли именно Кольского полуострова.

Юным мурманчанам расскажут, как Заполярье освободили от немецко-фашистских захватчиков, какие награды получил город-герой Мурманск и роль Петсамо-Киркенесской операции в освобождении Заполярья.

Гости встречи познакомятся с биографиями героев, защищавших родной край.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3 (http://www.odkkirova.ru/). Участие в уроке проходит по предварительной записи. Подробная информация по телефону ДК.

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.

5 ноября - 9.00-18.00 (перерыв на обед - с 13.00-14.00)

В целях реализации права на обращение граждан, в том числе проживающих за пределами города Мурманска, заместитель прокурора области Игорь Швецов проведёт приём граждан в режиме видеоконференции. Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для проведения в указанное время личного приёма заместителем прокурора области гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган прокуратуры Мурманской области по месту жительства, где посредством программного продукта «Avaya Workplace», установленного на автоматизированных рабочих местах, работники нижестоящей прокуратуры подключаться к видеоконференции.