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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 07:30

Делу - время

г.Кировск

26 октября – 10.30

Первый заместитель прокурора области Сергей Фирсов проведёт приём предпринимателей, проживающих на территории г. Кировска, по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в режиме видеоконференцсвязи (далее-ВКС). Предпринимателям предлагается прибыть для личного приёма в прокуратуру города Кировска.

Для участия в данном мероприятии в режиме ВКС в прокуратуру области приглашены председатель МРО «Опора России», представители Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 13. Прокуратура города Кировска. Телефон для предварительной записи – 8 (81531) 5-48-71.

ЗАТО Заозерск

29 октября – 11. 00-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в ЗАТО Заозерск.

Приём граждан будет проводиться в администрации ЗАТО без предварительной записи.

пгт. Верхнетуломский

23 октября – 10.30-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в пгт. Верхнетуломский Кольского района.

Приём граждан будет проводиться в администрации городского поселения без предварительной записи.

г.Мурманск

23 октября - 11.00

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мурманску  будет проведён вебинар по темам: «Уплата  имущественных налогов физическими лицами» и «Электронные способы взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами».

В ходе мероприятия специалисты налоговых органов расскажут о сроках уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, ранее не удержанного налоговым агентом, способах получения налогового уведомления и основных изменениях, касающихся налогообложения имущества граждан.

Также участники вебинара получат подробную инструкцию о том, как перейти на удаленное взаимодействие с налоговыми органами и зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» с помощью учётной записи портала «Госуслуги».

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация: https://w.sbis.ru/webinar/ffad2ee7-2e6f-4076-8ce9-dae47f2098eb.

23 октября - 14.00

Областной Дворец культуры проведёт урок мужества, посвященный 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Специалисты Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова проведут урок мужества для заполярных школьников на платформе «ZOOM».

Ребята узнают о вражеских бомбежках причалов, железной дороги, школ, госпиталей, больниц, о том, почему фашистские захватчики стремились захватить земли именно Кольского полуострова.

Юным мурманчанам расскажут, как Заполярье освободили от немецко-фашистских захватчиков, какие награды получил город-герой Мурманск и роль Петсамо-Киркенесской операции в освобождении Заполярья.

Гости встречи познакомятся с биографиями героев, защищавших родной край.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3 (http://www.odkkirova.ru/). Участие в уроке проходит по предварительной записи. Подробная информация по телефону ДК.

23 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.

3 ноября – 10.00

В рамках культурного проекта «КультFAQ» стартует курс «Яркая публичная речь», на котором участники познакомятся с основанными принципами публичных выступлений. Обучение будет состоять из четырёх онлайн-практик и 12 вебинаров. Занятия будут посвящены вербальному и невербальному общению, импровизации, взаимодействию с аудиторией и другим интересным темам.

Первые 100 человек, прошедших регистрацию до 12.00 2 ноября, смогут принять участие в онлайн-формате. Расписание лекций и данные для входа в ZOOM-конференцию придут на указанные при регистрации адреса электронной почты. Программа курса «Яркая публичная речь» разработана Лабораторией публичной речи и коммуникации «Step2Future», созданная в 2014 году бизнес-тренером и коучем Ларисой Зориной. Познакомиться с проектом, спикерами и отзывами можно по ссылке: http://step2future.ru

Обучение проводится онлайн с 3 ноября по 25 декабря на платформе «Zoom». Для того, чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HY4zxxnjcJ3roJ92A

5 ноября - 9.00-18.00 (перерыв на обед - с 13.00-14.00)

В целях реализации права на обращение граждан, в том числе проживающих за пределами города Мурманска, заместитель прокурора области Игорь Швецов  проведёт приём граждан в режиме видеоконференции. Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для проведения в указанное время личного приёма заместителем прокурора области гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган прокуратуры Мурманской области по месту жительства, где посредством программного продукта «Avaya Workplace», установленного на автоматизированных рабочих местах, работники нижестоящей прокуратуры подключаться к видеоконференции.

 

 

 

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