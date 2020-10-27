ЗАТО Заозерск

29 октября – 11. 00-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в ЗАТО Заозерск.

Приём граждан будет проводиться в администрации ЗАТО без предварительной записи.

г.Мурманск

27 октября - 13.00

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится брифинг, посвященный организации работы Единого волонтёрского центра на территории Мурманской области.

В марте 2020 года в Мурманской области начал работу «Единый волонтерский центр», который объединил усилия волонтеров регионального отделения «Единой России», общественных организаций, волонтёрских движений и всех, кто готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Мобильные бригады волонтеров оказывают поддержку гражданам старше 65-лет во всех 17 муниципальных образованиях региона. В Едином волонтёрском центре по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса работают более 700 волонтеров. Ежедневно они доставляют продукты и лекарства для пожилых и маломобильных северян, выступают в роли операторов колл-центра, а также оказывают при необходимости и другую помощь. Среди них студенты, волонтеры-медики, добровольцы, неравнодушные граждане, люди разных возрастов и профессий. По состоянию на 27 октября 2020 года волонтёры приняли и выполнили почти 18000 заявок.

В мероприятии примет участие: руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис; руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель волонтёрского центра «Единой России» Татьяна Сахарова; региональный руководитель волонтёрского штаба # МыВместе Артур Фортес.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88.

27 октября - 13.15

Губернатор Андрей Чибис проведёт встречу со спортсменами, установившими мировой рекорд по силовому экстриму в Мурманске, а также вручит им соответствующие сертификаты.

25 октября мурманчанин Леон Мирошник, его калининградский коллега Евгений Казаков и Евгений Марков из Омска установили командный мировой рекорд по силовому экстриму – атлеты сдвинули с места барк «Седов» и почти за две минуты протащили парусник на 3 метра 25 сантиметров . Вес судна – более 7 тысяч тонн.

г. Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

27 октября - 14.00

Губернатор Андрей Чибис примет участие в стратегической сессии по отбору лучших практик в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие пройдет в режиме ВКС. Сбор перспективных идей для устойчивого развития страны был объявлен АСИ в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени». Участники загружали их на специальную крауд-платформу https://idea.asi.ru/.

46 идей, затрагивающих различные направления социально-экономического развития Мурманской области, представили северяне. Три из них предложены губернатором региона: проекты «Мурманский государственный технический университет – кадры будущего для экономики Мурманской области», «Возрождение арктических поселков» и «Реновация портовых территорий и новая городская среда Арктики».

г. Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

27 октября – 15.00-17.00

В связи со сложившейся на территории Мурманской области эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в октябре руководством военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту личный приём граждан в подчиненных военных следственных отделах гарнизонного звена будет осуществляться в режиме видеоконференц-связи.

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём в 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 489-23

В ходе запланированных личных приёмов граждане могут обратиться к руководителю военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, просп.Кирова, 56б.

27 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

28 октября - 11.00

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашает на вебинар, посвященный технологии «Семейная диспетчерская».

«Семейная диспетчерская» – это современный подход к работе с семьями, попавшими в сложную ситуацию, которую невозможно преодолеть самостоятельно. Реализовывать этот подход предстоит новой службе, которая появится в структуре социальных учреждений и будет работать по принципу «одного окна». Благодаря службе на решение проблемы, влияющей на качество жизни семьи и ребенка, будут направлены все ресурсы учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения и других сфер. Не менее важная задача службы – заметить проблемы, которые могут возникнуть в будущем и не допустить их проявления.

В качестве спикеров на вебинаре выступят эксперты фонда, представители Тюменской и Тамбовской областей, Алтайского края. В прямых включениях специалисты поделятся опытом использования технологии в оказании помощи семьям, воспитывающим особенных детей, а также семьям, в которых дети проявляют склонность к девиантному поведению. В ходе вебинара будут организованы презентация и показ видеосюжетов, также состоится знакомство с семьей, получившей помощь в семейной диспетчерской.

Мероприятие состоится в онлайн-формате на платформе «Zoom». Для подключения необходима регистрация по ссылке: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkfuCprzkiE9dqKREaapS1VLaWdCZuPGU5 После регистрации будет направлено электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о подключении к конференции.

28 октября - 12.00

Фестиваль здорового образа жизни «Лови ритм» впервые пройдёт в формате онлайн и представляет собой серию просветительских вебинаров и проектных мастерских на тему «Профилактика асоциального поведения среди молодёжи: новые вызовы и поиски решений». В рамках фестиваля для подростков пройдет анти-конференция «За ЗОЖ».

Организаторы уверены, фестиваль поможет вовлечь молодёжь в здоровый образ жизни и занятия спортом, а также предотвратит социально-негативные явления среди молодёжи.

В рамках фестиваля на платформе «Zoom» состоится вебинар «Профилактика асоциального поведения среди молодёжи: новые вызовы и поиски решений», в котором примут участие специалисты по работе с молодёжью муниципальных культурно-досуговых учреждений, представители профильных учреждений и общественных организаций Мурманской области.

28 октября - 15.00

В социальной сети «ВКонтакте» пройдёт анти-конференция для подростков «За ЗОЖ». Приставка «анти» подсказывает, что мероприятие максимально не похоже на классическую конференцию. Здесь не будет утвержденной программы, приглашенных спикеров, тайминга, обязательных докладов и презентаций. Новый формат позволит подрастающему поколению озвучить «мысли вслух» на проблемы, которые порой не поднимаются в обществе.

3 ноября – 10.00

В рамках культурного проекта «КультFAQ» стартует курс «Яркая публичная речь», на котором участники познакомятся с основанными принципами публичных выступлений. Обучение будет состоять из четырёх онлайн-практик и 12 вебинаров. Занятия будут посвящены вербальному и невербальному общению, импровизации, взаимодействию с аудиторией и другим интересным темам.

Первые 100 человек, прошедших регистрацию до 12.00 2 ноября, смогут принять участие в онлайн-формате. Расписание лекций и данные для входа в ZOOM-конференцию придут на указанные при регистрации адреса электронной почты. Программа курса «Яркая публичная речь» разработана Лабораторией публичной речи и коммуникации «Step2Future», созданная в 2014 году бизнес-тренером и коучем Ларисой Зориной. Познакомиться с проектом, спикерами и отзывами можно по ссылке: http://step2future.ru

Обучение проводится онлайн с 3 ноября по 25 декабря на платформе «Zoom». Для того, чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HY4zxxnjcJ3roJ92A

5 ноября - 9.00-18.00 (перерыв на обед - с 13.00-14.00)

В целях реализации права на обращение граждан, в том числе проживающих за пределами города Мурманска, заместитель прокурора области Игорь Швецов проведёт приём граждан в режиме видеоконференции. Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для проведения в указанное время личного приёма заместителем прокурора области гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган прокуратуры Мурманской области по месту жительства, где посредством программного продукта «Avaya Workplace», установленного на автоматизированных рабочих местах, работники нижестоящей прокуратуры подключаться к видеоконференции.