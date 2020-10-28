ЗАТО Заозерск

29 октября – 11. 00-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в ЗАТО Заозерск.

Приём граждан будет проводиться в администрации ЗАТО без предварительной записи.

г.Мурманск

28 октября - 09.00

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко примет участие в церемонии открытия дополнительных окон в МФЦ. В мероприятии также примет участие министр цифрового развития Иван Пархоменко.

г.Мурманск, ул. Хлобыстова, 26. Ленинский МФЦ.

28 октября - 9.00

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин проведет встречу с представителями сервиса «Яндекс.Такси», посвященную запуску в регионе услуги «Детский тариф» и повышению безопасности детских поездок. В рамках мероприятия состоится демонстрация обновленных транспортных средств.

Региональное профильное министерство обратилось к сфере легкового такси с предложением обратить внимание на повышение безопасности маленьких пассажиров. На предложение откликнулась компания «Яндекс», которая закупила специальные детские кресла и бустеры, оборудовала ими свои транспортные средства. Теперь для жителей Мурманской области в сервисе «Яндекс.Такси» доступна дополнительная опция «Детский тариф», где можно заранее отметить необходимость поездки с одним или двумя детьми. В таком случае по заказу будет предоставлено транспортное с детским креслом или с детским креслом и бустером, соответствующим указанному при заказе возрасту маленьких пассажиров. Кроме того, для перевозок по заказу с услугой «Детский тариф» привлекаются водители, прошедшие дополнительный курс подготовки и имеющие большой опыт вождения.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Площадь перед ДК им. С.М. Кирова.

28 октября - 10.00

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко примет участие в церемонии передачи новых машин скорой помощи станциям Мурманской области. В мероприятии также примет участие министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, парковка возле приёмного покоя.

28 октября - 11.00

Губернатор Андрей Чибис примет участие в пресс-конференции «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти», организованной агентством «Интерфакс».

Летом 2020 туроператоры при поддержке Ростуризма впервые запустили чартерные цепочки в регионы России. Туроператор TUI Россия пригласил туристов на Байкал. Успешную практику туроператор готов масштабировать и на другие регионы России. В какие регионы планируются чартерные программы в 2021 году, как готовятся региональные власти и бизнес к приему туристов и на каких отечественных курортах будут внедрены новые отельные концепции – расскажут приглашенные спикеры.

В числе гостей конференции: Догузова Зарина Валерьевна, руководитель Ростуризма; Чибис Андрей Владимирович, губернатор Мурманской области; Цыденов Алексей Самбуевич, глава Республики Бурятия; Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области; Иванов Сергей Евгеньевич, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму; Демура Тарас Александрович, генеральный директор TUI Россия.

Пресс-конференция пройдёт на онлайн платформе пресс-центра «Интерфакс». Представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте. Задать вопрос участникам пресс-конференции: presscenter@interfax.ru. Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.

Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте организатора.

28 октября - 11.00

С 26 октября по 1 ноября в России в четвертый раз проходит Международная неделя инвесторов, участие в которой принимают жители почти 100 стран мира. Банк России организует лекции по повышению финансовой грамотности для учащихся старших классов школ, студентов техникумов и вузов, взрослого населения, приуроченные к проведению этого мероприятия.

Учащиеся общих, средних и профессиональных образовательных организаций во всех регионах России пройдут онлайн-уроки по общим вопросам финансовой грамотности и инвестирования. Лекторы расскажут школьникам об особенностях финансовых продуктов, о работе биржевых площадок, о возможностях инвестирования на рынке ценных бумаг, о защите прав потребителей финансовых услуг.

Взрослое население и студенты узнают принципы инвестирования, как выбрать инвестиционную стратегию исходя из своих потребностей и целей, как оценивать риски, связанные с инвестированием, что нужно знать инвестору, чтобы защитить свои права.

Пенсионеры познакомятся с основными принципами и правилами принятия решений по использованию финансовых продуктов и услуг, получат представление об основах безопасного инвестирования и инвестиционных продуктах, научатся распознавать мошеннические схемы и защищать свои права.

28 октября в 11.00 по московскому времени первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов проведёт прямой эфир на страницах Банка России в соцсетях и расскажет, что нужно знать начинающему инвестору, чтобы не оказаться жертвой недобросовестных практик. Задать вопрос можно будет как онлайн, так и заранее оставив его в комментариях к анонсам мероприятия в соцсетях.

Международную неделю инвесторов (WIW) - глобальную кампанию по повышению финансовой грамотности, инициированную Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), в России проводит Центральный банк Российской Федерации. В этом году в рамках мероприятия регулятор проводит онлайн-лекции с 19 октября до конца 2020 года.

Чтобы принять участие, на странице http://dni-fg.ru/wiw перейдите в соответствующий раздел, выберите дату и время лекции и зарегистрируйтесь.

28 октября - 11.00

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашает на вебинар, посвященный технологии «Семейная диспетчерская».

«Семейная диспетчерская» – это современный подход к работе с семьями, попавшими в сложную ситуацию, которую невозможно преодолеть самостоятельно. Реализовывать этот подход предстоит новой службе, которая появится в структуре социальных учреждений и будет работать по принципу «одного окна». Благодаря службе на решение проблемы, влияющей на качество жизни семьи и ребенка, будут направлены все ресурсы учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения и других сфер. Не менее важная задача службы – заметить проблемы, которые могут возникнуть в будущем и не допустить их проявления.

В качестве спикеров на вебинаре выступят эксперты фонда, представители Тюменской и Тамбовской областей, Алтайского края. В прямых включениях специалисты поделятся опытом использования технологии в оказании помощи семьям, воспитывающим особенных детей, а также семьям, в которых дети проявляют склонность к девиантному поведению. В ходе вебинара будут организованы презентация и показ видеосюжетов, также состоится знакомство с семьей, получившей помощь в семейной диспетчерской.

Мероприятие состоится в онлайн-формате на платформе «Zoom». Для подключения необходима регистрация по ссылке: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkfuCprzkiE9dqKREaapS1VLaWdCZuPGU5 После регистрации будет направлено электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о подключении к конференции.

28 октября - 12.00

Фестиваль здорового образа жизни «Лови ритм» впервые пройдёт в формате онлайн и представляет собой серию просветительских вебинаров и проектных мастерских на тему «Профилактика асоциального поведения среди молодёжи: новые вызовы и поиски решений». В рамках фестиваля для подростков пройдет анти-конференция «За ЗОЖ».

Организаторы уверены, фестиваль поможет вовлечь молодёжь в здоровый образ жизни и занятия спортом, а также предотвратит социально-негативные явления среди молодёжи.

В рамках фестиваля на платформе «Zoom» состоится вебинар «Профилактика асоциального поведения среди молодёжи: новые вызовы и поиски решений», в котором примут участие специалисты по работе с молодёжью муниципальных культурно-досуговых учреждений, представители профильных учреждений и общественных организаций Мурманской области.

28 октября - 13.00

В Мурманске в рамках реализации проекта сторонников партии «Единая Россия» «Центр поддержки гражданских инициатив» состоится онлайн-семинар по правильному питанию. Интерактивный семинар на платформе «Zoom» стал продолжением октябрьской акции сторонников Партии «Школа здоровья».

В мероприятии примут участие: председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Юлия Величко; член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Аникиев.

г.Мурманск, ул. Героев-североморцев, 2а.

28 октября - 14.00

Глава региона Андрей Чибис проведёт заседание правительства Мурманской области. Повестка дня: 1. Корпорация развития Мурманской области – инструмент реализации новой инвестиционной политики региона. 2. О результатах деятельности Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области за истекший период 2020 года и перспективах развития спортивной и молодежной отраслей.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

28 октября - 15.00

В социальной сети «ВКонтакте» пройдёт анти-конференция для подростков «За ЗОЖ». Приставка «анти» подсказывает, что мероприятие максимально не похоже на классическую конференцию. Здесь не будет утвержденной программы, приглашенных спикеров, тайминга, обязательных докладов и презентаций. Новый формат позволит подрастающему поколению озвучить «мысли вслух» на проблемы, которые порой не поднимаются в обществе.

28 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

3 ноября – 10.00

В рамках культурного проекта «КультFAQ» стартует курс «Яркая публичная речь», на котором участники познакомятся с основанными принципами публичных выступлений. Обучение будет состоять из четырёх онлайн-практик и 12 вебинаров. Занятия будут посвящены вербальному и невербальному общению, импровизации, взаимодействию с аудиторией и другим интересным темам.

Первые 100 человек, прошедших регистрацию до 12.00 2 ноября, смогут принять участие в онлайн-формате. Расписание лекций и данные для входа в ZOOM-конференцию придут на указанные при регистрации адреса электронной почты. Программа курса «Яркая публичная речь» разработана Лабораторией публичной речи и коммуникации «Step2Future», созданная в 2014 году бизнес-тренером и коучем Ларисой Зориной. Познакомиться с проектом, спикерами и отзывами можно по ссылке: http://step2future.ru

Обучение проводится онлайн с 3 ноября по 25 декабря на платформе «Zoom». Для того, чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HY4zxxnjcJ3roJ92A

5 ноября - 9.00-18.00 (перерыв на обед - с 13.00-14.00)

В целях реализации права на обращение граждан, в том числе проживающих за пределами города Мурманска, заместитель прокурора области Игорь Швецов проведёт приём граждан в режиме видеоконференции. Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для проведения в указанное время личного приёма заместителем прокурора области гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган прокуратуры Мурманской области по месту жительства, где посредством программного продукта «Avaya Workplace», установленного на автоматизированных рабочих местах, работники нижестоящей прокуратуры подключаться к видеоконференции.