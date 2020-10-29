ЗАТО Заозерск

29 октября – 11. 00-13.00

Прокурор Кольского района Алексей Гусаров проведёт приём граждан в ЗАТО Заозерск.

Приём граждан будет проводиться в администрации ЗАТО без предварительной записи.

г.Мурманск

29 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

3 ноября – 10.00

В рамках культурного проекта «КультFAQ» стартует курс «Яркая публичная речь», на котором участники познакомятся с основанными принципами публичных выступлений. Обучение будет состоять из четырёх онлайн-практик и 12 вебинаров. Занятия будут посвящены вербальному и невербальному общению, импровизации, взаимодействию с аудиторией и другим интересным темам.

Первые 100 человек, прошедших регистрацию до 12.00 2 ноября, смогут принять участие в онлайн-формате. Расписание лекций и данные для входа в ZOOM-конференцию придут на указанные при регистрации адреса электронной почты. Программа курса «Яркая публичная речь» разработана Лабораторией публичной речи и коммуникации «Step2Future», созданная в 2014 году бизнес-тренером и коучем Ларисой Зориной. Познакомиться с проектом, спикерами и отзывами можно по ссылке: http://step2future.ru

Обучение проводится онлайн с 3 ноября по 25 декабря на платформе «Zoom». Для того, чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HY4zxxnjcJ3roJ92A

3-8 ноября

В Заполярье пройдёт Большой этнографический диктант. В 2020 году «Большой этнографический диктант» состоится в пятый раз. Акция приурочена к государственному празднику - Дню народного единства и пройдёт в формате онлайн.

3 ноября - 0.01

На официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будут опубликованы задания, которые оформлены в виде теста.

Участников ждут: 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов - региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Которые помогут: оценить этнографическую грамотность; знания о народах, проживающих на территории нашей страны; время прохождения диктанта – 45 минут, по истечении которых доступ к заданиям будет закрыт. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Участники получают сертификат в электронном виде сразу после прохождения диктанта. В этом году появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

За пять лет проведения диктанта в нем приняли участие около 1 млн 200 тысяч человек из 46 стран. В прошлом году участниками из Мурманской области стали около 1500 жителей.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики, на территории нашего региона – Министерство внутренней политики Мурманской области.

Подробную информацию об акции можно узнать на сайте: www.miretno.ru Официальная группа Мурманской области «ВКонтакте»: https://vk.com/miretno_51.

5 ноября - 9.00-18.00 (перерыв на обед - с 13.00-14.00)

В целях реализации права на обращение граждан, в том числе проживающих за пределами города Мурманска, заместитель прокурора области Игорь Швецов проведёт приём граждан в режиме видеоконференции. Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для проведения в указанное время личного приёма заместителем прокурора области гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган прокуратуры Мурманской области по месту жительства, где посредством программного продукта «Avaya Workplace», установленного на автоматизированных рабочих местах, работники нижестоящей прокуратуры подключаться к видеоконференции.