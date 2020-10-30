с.Териберка

30 октября - 10.00

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин проинспектирует выполненные работы по реконструкции участка трассы в село Териберка, запланированные на 2020 год.

с.Териберка, 81-й километр автомобильной дороги на Териберку.

пгт.Печенга

17 ноября – 15.00-17.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. в режиме видеоконференц-связи будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, расположенному в пгт. Печенга Мурманской области.

В ходе указанных личных приёмов граждане могут обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Кола

30 октября – 10.00-13.00

В прокуратуре Кольского района по телефонам: 8 (81553) 3-52-74 и 8 (81530) 6-20-46 будет проводиться «горячая линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

На звонки и вопросы ответят помощники прокурора Кольского района Бородин Александр Вадимович и Пашкевич Марина Анатольевна.

г.Мурманск

30 октября - 9.00

Губернатор Андрей Чибис примет участие в торжественной церемонии награждения волонтеров Мурманской области памятными медалями и грамотами Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе»

В рамках мероприятия награды получат 22 волонтера. Пресс-подход запланирован после церемонии.

Общероссийская акция взаимопомощи «МыВместе» была запущена в Мурманской области 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» приняло участие 700 северян из 17 муниципалитетов Мурманской области. Ими было обработано и выполнено более 17 тысяч заявок от пожилых людей и маломобильных граждан об оказании помощи по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями, награды волонтерам вручают на протяжении всего месяца в разных городах малыми группами.

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», зал «Море».

30 октября - 9.00

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко вручит двум врачам МОКБ им. П.А. Баяндина благодарственные письма от имени губернатора Андрея Чибиса.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 6.

30 октября - 11.15

Губернатор Андрей Чибис проведёт встречу с консулом Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Лари Пелтоненом.

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», «Круглая гостиная».

30 октября - 12.30

Губернатор Андрей Чибис примет участие в круглом столе в онлайн-формате, посвященном новым мерам поддержки предпринимательства в Арктической зоне РФ. Мероприятие организовано ИА «ТАСС».

О способах государственной поддержки бизнеса в Арктической зоне, выборе предпринимательских отраслей, особом режиме налогообложения, инвестиционных проектах и перспективах социально-экономического развития макрорегиона расскажут первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель председателя правительства по проектной деятельности Архангельской области Виктор Иконников, генеральный директор компании «Норд Стар» Денис Мартынов, директор компании «РЗ Терский берег» Сергей Вильшанский, председатель совета директоров компании «Северная звезда» Олег Демченко и генеральный директор компании «Термистофф» Алексей Лохов. Модератор круглого стола – управляющий директор компании EastRussia Леонид Агафонов.

Мероприятие пройдет в рамках серии дискуссий Arctic Talks в преддверии Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» и председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС, а также в группе Пресс-центра ТАСС в «Facebook».

30 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодёжных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html/viewform?usp=sf_link

3 ноября – 10.00

В рамках культурного проекта «КультFAQ» стартует курс «Яркая публичная речь», на котором участники познакомятся с основанными принципами публичных выступлений. Обучение будет состоять из четырёх онлайн-практик и 12 вебинаров. Занятия будут посвящены вербальному и невербальному общению, импровизации, взаимодействию с аудиторией и другим интересным темам.

Первые 100 человек, прошедших регистрацию до 12.00 2 ноября, смогут принять участие в онлайн-формате. Расписание лекций и данные для входа в ZOOM-конференцию придут на указанные при регистрации адреса электронной почты. Программа курса «Яркая публичная речь» разработана Лабораторией публичной речи и коммуникации «Step2Future», созданная в 2014 году бизнес-тренером и коучем Ларисой Зориной. Познакомиться с проектом, спикерами и отзывами можно по ссылке: http://step2future.ru

Обучение проводится онлайн с 3 ноября по 25 декабря на платформе «Zoom». Для того, чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HY4zxxnjcJ3roJ92A

3-8 ноября

В Заполярье пройдёт Большой этнографический диктант. В 2020 году «Большой этнографический диктант» состоится в пятый раз. Акция приурочена к государственному празднику - Дню народного единства и пройдёт в формате онлайн.

3 ноября - 0.01

На официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будут опубликованы задания, которые оформлены в виде теста.

Участников ждут: 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов - региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Которые помогут: оценить этнографическую грамотность; знания о народах, проживающих на территории нашей страны; время прохождения диктанта – 45 минут, по истечении которых доступ к заданиям будет закрыт. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Участники получают сертификат в электронном виде сразу после прохождения диктанта. В этом году появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

За пять лет проведения диктанта в нем приняли участие около 1 млн 200 тысяч человек из 46 стран. В прошлом году участниками из Мурманской области стали около 1500 жителей.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики, на территории нашего региона – Министерство внутренней политики Мурманской области.

Подробную информацию об акции можно узнать на сайте: www.miretno.ru Официальная группа Мурманской области «ВКонтакте»: https://vk.com/miretno_51.

5 ноября - 9.00-18.00 (перерыв на обед - с 13.00-14.00)

В целях реализации права на обращение граждан, в том числе проживающих за пределами города Мурманска, заместитель прокурора области Игорь Швецов проведёт приём граждан в режиме видеоконференции. Приём граждан будет осуществляться по вопросам надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В частности, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении; по вопросам следствия и дознания; на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производств по уголовным делам; на применение незаконных методов расследования.

Для проведения в указанное время личного приёма заместителем прокурора области гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган прокуратуры Мурманской области по месту жительства, где посредством программного продукта «Avaya Workplace», установленного на автоматизированных рабочих местах, работники нижестоящей прокуратуры подключаться к видеоконференции.

10 ноября – 15.00-17.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем в режиме видеоконференц-связи будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону.

Гражданам, желающим обратиться к полковнику юстиции Корпусову К.Е., необходимо в указанное время прибыть в названный следственный орган по адресу: г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1.