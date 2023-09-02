Демобилизованных военнослужащих приглашают принять участие в патриотическом воспитании молодёжи

Федеральное агентство по делам молодёжи «Роспатриотцентр» приглашает демобилизованных военнослужащих стать частью Всероссийского проекта служения «ТВОЙ ГЕРОЙ».

В рамках демобилизованные могут пройти профессиональную подготовку для трудоустройства в патриотические центры, образовательные и молодёжные организации, а также получить психологическую поддержку с целью адаптации.

К проекту уже присоединилось более 200 демобилизованных военнослужащих - участников СВО.

Присоединиться к проекту могут военнослужащие (в том числе добровольцы, мобилизованные граждане), принимавшие участие (участвующие) в специальной военной операции, иных вооруженных конфликтах и боевых действиях, из числа граждан РФ в возрасте от 18 до 55 лет, с высшим или средним профессиональным образованием, не имеющие судимости.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, для того что бы стать участником проекта и пройти обучение необходимо: заполнить анкету по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/64006344f47e730531fadf73/; зарегистрироваться на программу на портале ФГАИС «Молодёжь России».

По интересующим вопросам можно обратиться в рабочие дни с 10.30 до 18.30 (мск) по телефону 8-499-967-86-70 (доб. 7025, 7085) и электронной почте: tvoygeroy@rospatriotcentr.ru.

Фото: https://gov-murman.ru