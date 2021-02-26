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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 13:30

Демографическая ситуация в Мурманской области характеризуется сохранением естественной и миграционной убыли населения

О состоянии миграционной обстановки на территории Мурманской области шла речь в областной Думе. Вопрос был в центре внимания участников заседания комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича.

В обсуждении приняли участие представители Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, регионального Министерства труда и социального развития, спикер Думы Сергей Дубовой.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о состоянии миграционной обстановки на территории Мурманской области, процессах, связанных с трудовой миграцией.

Отмечалось, что общая демографическая ситуация в Мурманской области характеризуется сохранением естественной и миграционной убыли населения. Снижение общей численности населения повлекло за собой сокращение численности трудовых ресурсов. В Мурманской области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по широкому спектру отраслей экономики, для реализации которых привлекаются иностранные работники. В настоящее время потребность региона во внешних трудовых ресурсах на 43,3% восполняется за счёт граждан государств-членов Евразийского союза, а также иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание и вид на жительство, которым для работы не требуется оформление патента.

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