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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.22 11:00

Демографические антирекорды России: меньше рожаем, больше умираем

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в 2021 году составила 1 млн 42,7 тысячи человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году, следует из данных Федеральной службы госстатистики.

Этот показатель естественной убыли населения стал максимальным за всю новую историю России (до этого максимум фиксировался в 2000 году, когда естественная убыль населения составила 958,5 тысячи человек).

По оперативным данным Росстата, население России на 1 января 2022 года составило 145 млн 478 тысяч 97 человек, снизившись со 146 млн 171 тысячи 15 человек на 1 января 2021 года. Таким образом, численность населения РФ за год снизилась на 692 тысячи 918 человек (цифра меньше естественной убыли населения из-за миграционного прироста, который частично её компенсировал), что стало максимальным снижением с 2003 года, когда население снизилось со 145,0 млн человек на 1 января 2003 года до 144,3 млн человек на 1 января 2004 года.

Число родившихся в РФ в 2021 году снизилось до 1 млн 402,8 тысячи человек с 1 млн 435,7 тысячи человек в 2020 году. Этот показатель стал минимальным с 2002 года (тогда родилось 1,397 млн детей). Максимальное число детей родилось в 2014 году (1,943 млн), после этого число рождений неуклонно снижалось.

Число умерших в РФ 2021 году выросло до 2 млн 445,5 тысячи человек с 2 млн 124,5 тысячи человек в 2020 году.

Росстат при этом отмечает, что численность населения даётся на основе оперативных расчётов без учёта последней Всероссийской переписи населения, первые данные по которой появятся только в апреле этого года.

Согласно данным Росстата, в декабре 2021 года в России умерли 54 тысячи 630 человек, у которых был диагностирован коронавирус, для 44 тысяч 390 из них COVID-19 стал основной подтвержденной причиной смерти. Ещё в 4 тысячах 732 случаях инфекция рассматривается как основная причина смерти, однако для идентификации вируса нужно провести дополнительные исследования, отметили в ведомстве.

Кроме того, для 5 тысяч 508 умерших в декабре, COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание, но лишь в 1 тысяча случаев из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений. Таким образом, у 4 тысяч 508 пациентов сопутствующий коронавирус значительно не повлиял на наступление летального исхода.

Всего за декабрь прошлого года в России умерли 215 тысяч 529 человек. Таким образом, летальные исходы с коронавирусом составили 25,3% от общей месячной смертности (по уточненным данным, в ноябре - 34,2%).

 

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