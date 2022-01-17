Демографические ножницы: в Мурманской области отмечается снижение рождаемости и увеличение смертности

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», по предварительной оценке численность населения Мурманской области на 1 ноября 2021 года составила 726,2 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 6,7 тысячи северян (на 0,9%). В регионе сохраняется естественная убыль населения (-4465 человек), коэффициент естественной убыли населения составил 7,4 человека на 1000 населения (в 2020 году – 3,9).

За десять месяцев текущего года в Мурманской области родились 5017 детей (в этот же период 2020 года – 5409 человек), снижение рождаемости на 392 ребёнка.

На 1 ноября 2021 года умерли 9482 человека (на эту же дату 2020 года – 7824 человека). Общий коэффициент смертности увеличился с 12,7 умерших на 1000 населения на 1 ноября 2020 года до 15,6 ушедших в мир иной на 1000 населения в текущем году.