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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 12:30

Демография-2025: в Мурманской области стали рожать и умирать меньше

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения в марте 2025 года.

Как сообщает статистическое ведомство, в марте родились 93,4 тысячи ребёнка, что на (+)3,2% больше, чем в феврале 2025 года, с января по март 2025 года родились 288,8 тысячи детей. На 1000 человек населения количество родившихся младенцев сократилось в I квартале на 3,6%.

Также на 1000 человек населения снизилось и количество умерших на 0,8%.

В I квартале 2025 года увеличилось количество зарегистрированных браков до 151,4 тысячи, или на (+)4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также за I квартал зафиксировано снижение числа разводов на (-)26,7%.

«Сегодня мы видим две очевидные тенденции, сложившиеся за последние пять лет – снижение количества разводов и случаев младенческой смертности. Первое объясняется увеличением мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, в частности большим вовлечением профильных специалистов-психологов в решение внутренних семейных проблем. Второе стало следствием качественного развития отечественной медицины, увеличением выпуска новейших лекарственных препаратов и устройств, повышающих шанс сохранить или даже спасти жизнь ребёнка и будущей мамы. Важно чтобы такая работа продолжалась и давала новые позитивные результаты», – отметила директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий, к.э.н., доцент, МИРЭА-Российский технологический университет, член Общественного совета при Росстате Ольга Золотарева.

За I квартал 2025 года снизился коэффициент младенческой смертности на (-)9,8% в сравнении с январем-мартом 2024 года.

«Главное на мой взгляд, что люди всё отчётливее видят реальную работу государства по развитию демографической политики России – сегодня не только увеличиваются меры социальной поддержки, но и создаются новые механизмы развития института семьи. Например, в этом году в 1,4 раза в сравнении с 2024 годом вырастет пособие по беременности и родам, увеличатся единовременные выплаты при рождении ребёнка, на 7,5% проиндексируют материнский капитал, расширится поддержка многодетных семей – от снижения налогов на имущество и землю, до получения 450 тысячи рублей на погашение ипотеки. Всё это говорит о повышенном внимании государства к насущным проблемам семей и заботе об их благополучном будущем», – отметил научный руководитель Института региональных проблем, член Общественного совета при Росстате Дмитрий Журавлев.

Как сообщает Мурманскстат, численность постоянного населения Мурманской области на 1 марта 2025 года составила 650,6 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,8 тысячи человек (на 0,1%). По данным регионального статистического ведомства, за январь-февраль текущего года в Мурманской области родились 840 малышей, что на 13 юных северянина меньше, чем в этот же период 2024 года (853 чел.). Актов о смерти северян за первых два месяца этого года было составлено 1443. Отмечается снижение смертности на 17 случаев, если сравнивать с данными за январь-февраль 2024 года, когда в мир иной ушли 1460 наших земляков.

Естественная убыль за отчётный период 2025 года составила 603 человека, что меньше показателя января-февраля 2024 года – 607 человек.

На 1 марта 2025 года в Мурманскую область прибыли 2939 мигрантов (за этот же период 2024 года –3599 чел.). В это же время выехали с Кольского полуострова 3122 человека (январь-февраль 2024 года –3585 чел.). Миграционное снижение населения на 1 марта 2025 года составило 183 человека. Надо отметить, что за январь-февраль 2024 года у нас отмечался миграционный прирост в размере 14 человек.

Положительная тенденция наметилась в нашем регионе и в институте семьи: за два месяца 2025 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 634 брака, что больше на 10 актов о браке показателя за этот же период 2024 года (624 ед.). В это же время меньше стало разводов. В этом году у нас за первые два месяца распались 507 пар, что на 88 случаев меньше, чем за январь-феврале 2024 года (595 актов).

 

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