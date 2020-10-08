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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.20 14:05

Демография в Мурманской области – рожаем меньше, смертность больше

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, по предварительным данным за семь месяцев текущего года в Мурманской области родились 3704 ребёнка, что на 124 человека меньше, чем в январе-июле 2019 года. Коэффициент рождаемости составил 8,6 человека на 1000 человек населения.

Число умерших за этот же период составило 5258 человек, что на 235 человек больше уровня соответствующего периода предыдущего года, коэффициент смертности – 12,2 на 1000 человек населения.

В результате естественная убыль населения области составила 1554 человека (в январе-июле 2019 года – 1195 человек).

Вместе с этим коэффициент естественного прироста (убыли) по Мурманской области составил (-3,6 промилле), что ниже, чем в среднем по России (-3,7 промилле) и соответствует 31-му месту в рейтинге регионов.

Начиная с апреля текущего года в связи с введением в регионе ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, значительно сократилась миграционная активность населения. Общая численность прибывших и выбывших граждан за январь-июль этого года снизилась на 21% к аналогичному периоду предыдущего года. Миграционная убыль населения в нашем регионе за семь месяцев составила 1504 человека (в январе-июле 2019 года – 1759 человек).

 

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